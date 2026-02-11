Xavier Amor: «Trabajamos para que la ley de financiación local entre al Parlament antes de acabar en el 2026»

Publicado por John Bugarin Redactor Tarragona Creado: Actualizado:

El Consejo de Alcaldes del PSC del Campo de Tarragona se reunió, el sábado pasado, con el secretario de Gobiernos Locales de la Generalitat de Catalunya, Xavier Amor, para analizar las necesidades y retos del territorio de cara al futuro.

¿Cuáles son las principales preocupaciones que le han transmitido los alcaldes?

«Hay una muy común, que es todo el tema de la reforma de la administración para facilitar la burocracia y hacer sea más sencilla. Es una prioridad para el consejero de Presidencia, Albert Dalmau. También hay otros temas más concretos de colaboración entre la Generalitat y los gobiernos locales, como puede ser la seguridad».

Una de las reivindicaciones históricas de los ayuntamientos ha sido la falta de financiación.

«Eso lo tenemos que ordenar con la ley de financiación local y el Gobierno ya ha empezado a trabajar. Se constituirán cuatro comisiones de trabajo con los grupos parlamentarios, ya que la ley se tendrá que aprobar en el Parlament con tres quintas partes. Por lo tanto, más que la mayoría absoluta. La aritmética es la que es y, por lo tanto, una de las maneras de conseguirlo es que los partidos participen en la redacción desde el inicio».

¿Quién más participa?

«Lo coordina la Fundación Carles Pi i Sunyer, y hay un grupo de alcaldes, a través de las entidades municipalistas; otro de expertos y universitarios; y uno último de exalcaldes. Es importante que la nueva normativa esté acompañada por la ley de gobiernos locales, que ordena la arquitectura institucional de Cataluña y marca qué competencias encargamos a los ayuntamientos, consejos comarcales y diputaciones. La ley de financiación local tiene que corresponder estas competencias con recursos».

¿Con qué calendario trabajan ahora mismo?

«El objetivo es tener unos primeros documentos antes de agosto y queremos que entre en el Parlament antes de finalizar en el 2026».

¿Qué otras medidas ha impulsado el Gobierno para mejorar la situación económica de los ayuntamientos?

«Este Gobierno ha hecho una movilización de recursos sin precedentes, empezando por los 4.400 millones del Plan 50.000 viviendas y siguiendo por los 500 millones del PUOSC o los 1.600 millones del Plan de Barrios. Y eso llega a todos los municipios, independientemente del tamaño. De hecho, la primera ley que aprobamos fue el Estatuto de municipios rurales y, además, hemos abierto una línea de ayudas de 9 millones para ayudar a los ayuntamientos que no tienen capacidad técnica para hacer proyectos y acogerse a muchas de las subvenciones que saca la Generalitat».

¿No aprobar los presupuestos, haría peligrar las líneas de ayudas al mundo local?

Hay cosas que hemos ido explicando que serían muy complejas de hacer. Si preguntáramos a todos los alcaldes y alcaldesas de cualquier color político si necesitamos presupuestos o no, estoy seguro de que aquí conseguiríamos el consenso».

El Campo de Tarragona ha sufrido años de desinversión por parte de la Generalitat.

«Algunos podían llegar a pensar que sólo nos centraríamos en el Área Metropolitana de Barcelona, pero estamos demostrando con hechos que no es así. Se han creado mesas bilaterales con Tarragona, pero también con Lleida y Gerona, cuando no existían. Y habrá muchas inversiones en el Campo de Tarragona y las Tierras del Ebro con el Plan de Barrios».

¿Cuándo se empezará a concretar el Plan de Barrios?

«Los veinte municipios escotes ya han aceptado la subvención y sé que, ahora, habrá una reunión con la consejera de Territori, Sílvia Paneque, para empezar a constituir los grupos de trabajo para cada proyecto».

¿Hablando sobre la falta de inversiones, qué hay que hacer para que el servicio de ferrocarriles deje de ser un problema crónico?

«Primero, dedicarse, que es lo que está haciendo el Gobierno en esta crisis. Somos muy conscientes de que Tarragona es una de las zonas que más ha sufrido los últimos años. Tenemos que trabajar, trabajar y trabajar. En las infraestructuras, en los nuevos trenes que tienen que llegar y en la gestión, con la constitución de Alrededores de Cataluña. Tenemos que recuperar mucho tiempo y mucha inversión y mantenimiento que no se había hecho. Y eso se mejora con más recursos».

El proyecto metropolitano

Varios municipios están inmersos en la creación del Área Metropolitana del Campo de Tarragona. ¿Qué papel puede jugar a la Generalitat en este proceso?

La función del Gobierno tiene que ser acompañar. Nosotros no tenemos que poner palos en las ruedas ni hacer más de lo que nos pidan. Estaremos a disposición de los municipios que formen parte del área metropolitana, que quiero entenderla como una suma de esfuerzos y potencialidades. Hay un objetivo muy claro, que es prestar los servicios de máxima calidad sin que nos cueste más. Si duplicamos estructuras, creo que no es la solución».

¿Cuál será el principal reto de este nuevo órgano?

«Que la ciudadanía no lo vea como una estructura más y, por lo tanto, más carga. La única manera de darle la vuelta es mejorar los servicios y que la gente perciba que están más próximos y dimensionados».

¿Qué servicios hay que priorizar a la hora de mancomunar?

«La vivienda. No es lo mismo ir ciudad por ciudad, que, por ejemplo, tener un área metropolitana como la de Barcelona, que tiene su propio plan de vivienda y moviliza todos los recursos. Hay muchas cosas que se pueden hacer conjuntamente para que los servicios mejoren y que pueden generar economía de escala».

Algunos temas clave, como la ubicación de la nueva estación Intermodal, han generado discrepancias entre algunos municipios. ¿Cómo se resuelven estas diferencias?

«Los alcaldes quieren tenerlo todo cerca, pero cada vez estamos entendiendo más que todo el mundo no puede tenerlo todo. Hay zonas donde se organizan y, a partir del debate y la conversación, llegan a grandes acuerdos. Hemos dejado perder muchas infraestructuras y oportunidades por la falta de toma de decisión».