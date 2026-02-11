Un estudio de la URV identifica compuestos químicos en el semen que podrían incidir en la fertilidad masculina

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

Una investigación con participación de la Universidad Rovira y Virgili (URV) ha puesto el foco en la presencia de compuestos químicos de uso habitual en el semen humano y en su posible impacto sobre la salud reproductiva. El estudio, encabezado por el Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua (IDAEA-CSIC) con la colaboración del INRAE francés, ha identificado hasta 42 sustancias en muestras seminales mediante una metodología pionera. Los resultados se han publicado en la revista científica Exposome.

La infertilidad afecta aproximadamente al 15% de la población mundial y, en un 40-50% de los casos, intervienen factores masculinos. En las últimas décadas, este problema se ha acentuado, y cada vez se da más peso a las exposiciones ambientales y a los hábitos de vida como elementos determinantes de la salud reproductiva. «Aunque nuestro estudio no permite establecer relaciones causales directas, sí que muestra asociaciones entre la presencia de múltiples sustancias químicas y varios parámetros de calidad seminal», señala Montse Marquès, investigadora del IDAEA-CSIC y autora principal del trabajo.

La investigación se ha centrado en el análisis del exposoma químico, es decir, el conjunto de sustancias en las cuales está expuesta una persona a lo largo del tiempo. Para hacerlo, se ha utilizado espectrometría de masas de alta resolución, una técnica capaz de determinar con gran precisión la masa de los compuestos y diferenciar sustancias con composiciones químicas muy similares.

El estudio ha analizado muestras de semen, sangre y orina de 48 hombres sanos de entre 18 y 40 años residentes en Tarragona. La URV coordinó la participación de los voluntarios y facilitó las muestras biológicas. Después de examinar más de 2.000 compuestos orgánicos, se detectaron 42 sustancias en semen, 42 en orina y 48 en sangre. Entre estas había edulcorantes artificiales, insecticidas, compuestos perfluoroalquilats y polifluoroalquilats (PFAS), retardantes de llama, sustancias relacionadas con alimentos, fármacos y marcadores de consumo de tabaco.

Según explican los investigadores, esta aproximación permite superar el enfoque tradicional, que suele centrarse en familias concretas de contaminantes. En este caso, el cribado ha permitido rastrear miles de compuestos de manera simultánea en tres tipos de muestras biológicas.

Compuestos químicos y calidad seminal

El análisis evidenció asociaciones negativas entre determinados compuestos y varios indicadores de calidad del esperma. Sustancias como el acesulfamo —un edulcorante artificial—, el bisfenol-S —utilizado en plásticos y resinas— o el insecticida nitenpiram se vincularon con una menor concentración y alteraciones en la forma de los espermatozoides. El fosfato de trietilo, utilizado como retardante de llama, se asoció con un volumen seminal inferior, mientras que un aditivo utilizado en la fabricación de neumáticos se relacionó con una reducción de la movilidad y la vitalidad espermática.

Además, el estudio confirma asociaciones ya descritas anteriormente por compuestos derivados del tabaco, como la nicotina y la cotinina, y por sustancias perfluoradas presentes en utensilios de cocina, envases o prendas de ropa. Los resultados refuerzan la hipótesis que la exposición combinada a diferentes contaminantes puede influir en la espermatogénesis y contribuir al descenso de la fertilidad masculina observado en las últimas décadas.

Los investigadores destacan también el valor del plasma seminal como matriz de análisis. «Hemos comprobado que permite identificar mezclas de contaminantes que pueden pasar desapercibidas en sangre u orina, pero que están estrechamente vinculadas con la función reproductiva», apunta German Cano-Sancho, investigador del INRAE y primer autor del estudio.

Este enfoque abre nuevas vías para profundizar en la investigación sobre salud ambiental y reproductiva, y permite obtener una imagen más completa de las exposiciones reales de la población.