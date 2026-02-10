Tarragona usará el ADN de los perros para saber de quién son las deposiciones de la calle: multas de 1.500 euros

El Ayuntamiento de Tarragona hará censar el ADN de los perros con la finalidad de poder identificar qué animales han dejado deposiciones en la vía pública y así poder sancionar a los propietarios. Este martes se ha presentado la medida y ha arrancado la campaña informativa que se alargará hasta el 15 de agosto.

A partir de entonces, los propietarios de los animales que no estén en el registro podrán ser sancionados con 1.500 euros. Los animales tendrán que pasar por la clínica veterinaria, donde se les cogerá una muestra genética, que se secuenciará en un laboratorio. Los datos se añadirán al registro ya existente y se podrá acceder a través de un código QR que los animales llevarán en una placa colgada en el cuello.

Los propietarios tendrán seis meses para ir a un centro veterinario para hacer el censo, que será obligatorio. El precio será progresivo, de 35 euros los primeros dos meses, 40 euros después y finalmente subirá hasta los 45 euros. Todo ello se informará en una campaña en la cual se enviarán folletines explicativos a todos los domicilios. La sanción por no tener el ADN censado será de 1.500 euros, que se añade a la de 300 euros por no tener el perro con el chip o los también 300 euros por dejar excrementos del animal en la calle.

El proceso es sencillo. Se introduce un palillo en la boca del animal para hacerle un frotis y recoger restos de células. Después, se pone en un tubo, que tiene un código de identificación con código de barras que está relacionado con el microchip del animal. El tubo tiene un líquido que estabiliza la muestra sin necesidad de refrigeración y se lleva al laboratorio, donde se secuencia el ADN.

«Esta no es una medida recaudatoria, ojalá no recaudamos ni un céntimo; es una medida de civismo», ha afirmado el alcalde de la ciudad, Rubén Viñuales, que ha añadido que con el registro se protege, «los animales, el espacio público y el conjunto de la ciudadanía».

Enrique Perigüell, directivo de la empresa ADN Canino -que implementará el sistema a Tarragona-, ha explicado que a partir del 15 de agosto empezarán el análisis de restos de deposiciones a la vía pública. Lo harán en «batidas» en las que un técnico de la compañía irá acompañado de un agente de la Guardia Urbana, que levantará acta cada vez que se coja una muestra de una deposición de la calle. La muestra se analizará y, si hay coincidencia con un animal registrado, se sancionará.

Más allá de las heces

El registro de ADN Canino también permitirá relacionar el resto de datos del animal. Así, una vez se haya hecho el censo genético, el propietario recibirá una placa para colgarla al perro, y que incluirá un código QR que dirigirá a una página web con el nombre del animal y un teléfono de contacto. A partir de allá, un técnico de la empresa o la policía podrán acceder al resto de información del animal y del propietario. Por ejemplo, para contactar en caso de que el animal se haya perdido.

ADN Canino ya aplica su sistema en más de un centenar de ciudades de todo el Estado y en los próximos meses se extenderá a otros, como Igualada.