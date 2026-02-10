Imagen de archivo de dos agentes de la GUT y los Mossos en una acción conjunta.GUT

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

La Guardia Urbana de Tarragona y los Mossos d'Esquadra han detenido a una mujer de 61 años relacionada con múltiples hurtos cometidos en el interior de los autobuses de la Empresa Municipal de Transports de Tarragona (EMT).

El jueves 5 de febrero, los dos cuerpos policiales activaron un dispositivo conjunto después de tener indicios que la sospechosa se encontraba en la ciudad. Agentes del Grupo de Delincuencia Urbana de los Mossos d'Esquadra y de la Unidad de Investigación Básica (UIB) de la Guardia Urbana se desplegaron en diferentes puntos, hasta que finalmente la localizaron en la estación de autobuses. La mujer fue interceptada cuando estaba a punto de sustraer el contenido de un bolso de mano y quedó detenida.

La detenida acumula 33 antecedentes por delitos contra el patrimonio y está vinculada también a cuatro delitos de estafa bancaria con tarjeta, así como a varios hurtos leves. Según la investigación, formaría parte de un grupo criminal que actúa de manera coordinada.

Su modus operandi consiste en seleccionar víctimas -principalmente personas mayores o turistas- y actuar en espacios públicos, colas de acceso a los autobuses (tanto de la EMT como de otras compañías) y estaciones. Una vez cometido el hurto, los miembros del grupo (entre 2 y 4 personas) abandonan el vehículo y toman otro de línea regular para dificultar la identificación.

Los dos cuerpos policiales han solicitado como medida cautelar la prohibición de uso de las líneas de autobús de la EMT, así como el acceso a las paradas, marquesinas y espacios comunes de la estación de autobuses de Tarragona donde haya usuarios del servicio.