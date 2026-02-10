Mercaderies per l’Interior presenta una demanda ante la Audiencia Nacional contra el tercer carril

Publicado por Shaila Cid Redactora Creado: Actualizado:

La plataforma Mercaderies per l'Interior ha formalizado la demanda ante|delante de la Audiencia Nacional en el marco del procedimiento contencioso administrativo abierto contra el Ministerio de Transports y ADIF por el proyecto del tercer carril ferroviario del Corredor Mediterráneo a su paso por la costa de Tarragona.

La demanda incluye varios peritajes que acreditan la inconveniencia y el peligro del tercer carril al paso por Tarragona y de varias localidades vecinas, llega después de más de un año de inactividad de ADIF, que ha incumplido reiteradamente el requerimiento del juez para que facilitara el expediente administrativo completo del proyecto del tercer carril. Esta falta de respuesta ha impedido el acceso a la documentación clave que tendría que justificar técnicamente, ambientalmente y jurídicamente una infraestructura de alto impacto que atraviesa zonas densamente pobladas y de elevado valor patrimonial, turístico y medioambiental.

Mercaderies per l'Interior considera «especialmente grave» esta actitud, ya que vulnera el derecho a una tutela judicial efectiva y pone de manifiesto la falta de transparencia de un proyecto que afecta directamente la seguridad, la salud y la calidad de vida de decenas de miles de personas.

Proyecto cuestionado

Los recientes incidentes en el ámbito ferroviario, con averías, incidencias en las vías y afectaciones graves al servicio, ponen de manifiesto la fragilidad de la infraestructura ferroviaria actual y refuerzan la necesidad de un modelo más seguro y eficiente. En este contexto, la plataforma considera todavía más pertinente y urgente la segregación del tráfico de mercancías respecto del de pasajeros.

Varios expertos y organismos especializados en logística y transporte ferroviario, como FERRMED, hace tiempo que alertan de un colapso inminente del Corredor Mediterráneo, tanto para mercancías como para pasajeros, si no se resuelven los cuellos de botella estructurales y no se planifica adecuadamente la circulación de mercancías. Según estos expertos, hacer pasar un volumen creciente de trenes de mercancías por líneas urbanas y costeras obsoletas y ya saturadas agrava los riesgos, incrementa las incidencias y compromete tanto la seguridad como la fiabilidad del sistema ferroviario.

Para Mercaderies per l'Interior, estos avisos confirman que apostar por el tercer carril a la línea de la costa es una «solución errónea», que mezcla tráfico de mercancías pesadas –muchas de ellas, peligrosas– con servicios de cercanías y media distancia, y que multiplica los problemas operativos en un trazado que no está pensado para asumir este volumen ni este tipo de circulaciones.

Riesgos

El proyecto del tercer carril prevé un incremento muy significativo del número y de la longitud de los trenes de mercancías, algunos de ellos cargados con productos químicos peligrosos procedentes del polígono petroquímico de Tarragona, que circularían a escasos metros de viviendas, centros educativos, playas, campings y espacios patrimoniales.

Esta situación comporta riesgos evidentes en materia de seguridad, contaminación acústica, vibraciones, afectación al patrimonio histórico e impacto negativo sobre la actividad turística y económica de los municipios afectados.

Alternativa

La plataforma recuerda que existe una alternativa viable por el trazado interior, que permitiría liberar la línea de la costa para el transporte de pasajeros y hacer circular las mercancías lejos de los núcleos poblados, con más seguridad y eficiencia. Esta opción cuenta con un amplio soporte institucional, con resoluciones del Parlament de Catalunya, una Proposición no de Ley del Congreso de los Diputados, acuerdos de la Diputació de Tarragona y de varios ayuntamientos, así como el apoyo de entidades económicas y empresariales del territorio.

La plataforma reitera que el tercer carril por la costa es una solución insostenible y reclama el impulso urgente del trazado interior como única opción que garantiza una infraestructura ferroviaria moderna, segura, sostenible y plenamente integrada en el territorio.