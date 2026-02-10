El Jardí Digital quiere ampliar su ecosistema en Tarragona

Publicado por Cristina Serret Creado: Actualizado:

El Jardí Digital estrena Hubdigiart, un proyecto que se presenta como un programa de incubación de artistas de cultura digital. Sus impulsores explican que, aunque en apariencia pueda tener paralelismos con un curso o una residencia, no es una cosa ni la otra: Hubdigiart quiere ser un nuevo ecosistema donde un grupo selecto de artistas desarrollan, aprenden, colaboran y exponen sus proyectos durante 90 horas.

El programa ofrece formación en siete materias, que son impartidas por profesionales en activo del sector cultural y tecnológico. Se trata de IA generativa; Arte interactivo y Sistemas en Tiempo Real; Narrativas Digitales y Web Arte; Fabricación Digital y Prototipaje; Sonido y Música Computacional y Derechos de Autor. Además, proponen trabajar bajo una mentoría 1 a 1, en comunidad y con un showcase en que cada proyecto tendrá su miniweb y un QR para conectar lo que es físico con lo que es digital.

Los puntos fuertes de la idea son el enfoque profesional de los contenidos, la existencia de una estructura de acompañamiento y la creación de una red de trabajo con formato de comunidad. También es importante el hecho de que los participantes podrán documentar todo su trabajo en un Processfolio, que recogerá el resultado final pero también todo el proceso hasta llegar.

«Después de tres años, en Jardí Digital consideramos que ha llegado el momento de consolidar una comunidad en todo el ámbito que tiene relación con las artes digitales», explica Davinia Carolin. La manera de hacerlo, explica la responsable de Jardí Digital, es «concentrando todo el talento humano que ya tenemos y sumando personas que quieran crecer en este ámbito». Es precisamente a estas personas a quién se dirige la convocatoria de Hubdigiart: «Pensamos que en Tarragona hay un talento increíble, mucha gente joven de poco más de veinte años que casi son autodidactas».

Tal como se detalla a la página web, pueden optar artistas de cultura digital en fase emergente o media carrera, que trabajen con la tecnología como herramienta o tema de creación artística, que tengan un proyecto en desarrollo o una idea sólida para iniciar uno, y quieran profesionalizar su práctica y conectar con la comunidad. Les sesiones serán en formato presencial a Tarragona y también mediante una plataforma digital, y se realizarán de octubre de 2026 a junio de 2027. El coste es gratuito, porque el proyecto es financiado por la Generalitat.