La Guardia Civil investiga a dos personas en Tarragona por vender monedas antiguas por Internet

La Guardia Civil de Tarragona, a través del Servicio de Protección de la Naturaleza de Tortosa (SEPRONA) ha llevado a cabo una actuación en el marco de una investigación relacionada con la presunta comisión de un delito contra el Patrimonio Histórico y expolio.

La investigación se inició tras tener conocimiento de la venta de monedas históricas de elevado valor patrimonial, debido a su antigüedad y al material noble con el que están acuñadas, a través de distintos portales de compraventa electrónica.

Como resultado de las labores de ciberpatrullaje e investigación desarrolladas durante un periodo de tiempo, los agentes lograron identificar posibles vendedores, así como el presunto modo de obtención de las monedas. Entre las piezas ofertadas se encontraba un dinar de oro de la época del Califato, con más de 1.000 años de antigüedad; un denario de la época del emperador romano Vitelio, de más de 2.000 años; y un real de plata correspondiente al reinado de Felipe V.

Las monedas intervenidas fueron trasladadas al Servei de Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de la Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya, con el fin de que fueran analizadas y verificar su autenticidad. El 3 de febrero este organismo emitió un informe confirmando la autenticidad de las citadas monedas, así como su antigüedad exacta y valoración económica y patrimonial.

Como consecuencia de estos hechos, se investiga a dos personas como presuntas autoras de un delito contra el Patrimonio Histórico, y expolio. Las diligencias instruidas han sido entregadas al Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Amposta y a la adscripción permanente de Amposta de la Fiscalía provincial de Medio Ambiente de Tarragona.

La Guardia Civil recuerda que la protección y conservación del patrimonio histórico y cultural es una responsabilidad compartida por toda la sociedad, siendo obligación de todos evitar su expolio, comercio ilegal y destrucción, ya que se compone de bienes irreemplazables que forman parte de nuestra historia común.