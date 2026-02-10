La Diputación de Tarragona lidera el convenio Córner para promocionar conjuntamente la Costa Daurada

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

La Diputación de Tarragona ha acogido este martes la presentación de la 21.ª edición del convenio Córner de la Costa Daurada, un acuerdo que articula la promoción turística conjunta entre 36 entidades públicas y privadas. Con una inversión global de 426.000 euros, el convenio busca coordinar esfuerzos, compartir recursos y optimizar la visibilidad del territorio, con la Diputación aportando el 71,4% del total. El objetivo es reforzar la presencia de la Costa Daurada en ferias nacionales e internacionales y consolidar una estrategia de promoción turística a largo plazo.

La estrategia y las actuaciones previstas para este año se han explicado este martes al mediodía en el acto de presentación del convenio en el Palau de la Diputación de Tarragona, que ha contado con la participación de la presidenta de la Diputación, Noemí Llauradó; el presidente del Patronato de Turismo, Enric Adell, y los representantes de los entes firmantes.

La presidenta de la Diputación de Tarragona, Noemí Llauradó, ha destacado que «el convenio Córner es más que una suma de acciones individuales, ya que multiplica el valor de cada participante y genera tanto beneficios individuales como colectivos».

Este año es la 21.ª edición que se firma el convenio Córner en la Costa Daurada, hecho que refleja la consolidación del mecanismo. En este sentido, el presidente del Patronato de Turismo de la Diputación de Tarragona, Enric Adell, ha destacado que el convenio «es una declaración de intenciones sobre cómo crecer juntos, con una visión estratégica orientada al largo plazo.»

Con respecto a las actuaciones concretas de promoción turística, el convenio permitirá la participación conjunta a un total de 5 ferias internacionales, estatales y nacionales: Feria ITB (Berlín, Alemania), Fira World Travel Market (Londres, Reino Unido), FITUR (Madrid) Fira Navartur (Pamplona) y Fira B-Travel (Barcelona). Se han tenido en cuenta las ferias dirigidas al público final de interés para la destinación y las que están orientadas a profesionales del sector que son estratégicas para la estrategia de promoción turística. Además, se prevén varias acciones de marketing y comunicación de alto impacto en los tres mercados prioritarios: catalán, español y francés.

La inversión global y conjunta que recoge el convenio Córner 2026 de la Costa Daurada en ferias, promociones, comunicación y marketing es de 426.000 euros. El Patronato de Turismo de la Diputación destina globalmente 164.461 euros a ferias y promociones y 140.000 euros a Comunicación y Marketing, que representa un 71,4% del total. El resto, 164.461 euros, es aportado por el resto de firmantes, cosa que representa un 28,6% del total de la inversión.

Treinta y seis entes públicos y privados han firmado el convenio

Entes locales: Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, Ajuntament d’Altafulla, Ajuntament de Calafell, Patronat Municipal de Turisme de Cambrils, Ajuntament de Creixell, Ajuntament de Cunit, Ajuntament de Mont-roig del Camp, Reus Promoció, Ajuntament de Tarragona, Ajuntament de Torredembarra, Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, Ajuntament de Valls, Ajuntament del Vendrell, Patronat Municipal de Turisme de Vila-seca La Pineda Platja, Ajuntament de Roda de Berà, Patronat Municipal de Turisme de Salou, Consell Comarcal del Baix Camp, Consell Comarcal de la Conca de Barberà, Consell Comarcal de l’Alt Camp, y Consell Comarcal del Priorat.

Asociaciones, entidades y empresas: Mancomunitat pel Desenvolupament Integral del Territori MIDIT/Terres de Mestral, Associació Hotelera de la Costa Daurada i les Terres de l’Ebre, Associació d’Empresaris d’Hostaleria de la Província de Tarragona, Associació Hotelera de la Província de Tarragona, Associació de Càmpings de la Costa Daurada i les Terres de l’Ebre, Associació d’Apartaments Turístics de la Costa Daurada i les Terres de l’Ebre, Federació Empresarial d’Hostaleria i Turisme de la Província de Tarragona, Associació Creació de l’Estació Nàutica Salou-Cambrils-Mont-roig, Associació Priorat Enoturisme, Associació d’Agències de Viatges Receptives de la Costa Daurada, Associació Golf Costa Daurada, Aquopolis Costa Daurada Leisure Parks SA, Port Aventura Entertainment SAU, Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Reus, Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis de Valls, i Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis y Navegació de Tarragona.