Continúa el Carnaval de Tarragona con el plato fuerte del fin de semana: rúas, horarios y recorridos

Este fin de semana, el Carnaval de Tarragona entra en su tramo más intenso con la celebración de los principales actos del programa festivo. Después de los primeros días de actividades, la ciudad se prepara para vivir el plato fuerte del Carnaval con los dos grandes rúas, que convertirán las calles del centro en un gran escenario de música, color y sátira.

El Carnaval de Tarragona es una fiesta marcada por la espectacularidad, la tradición y la sátira, con el Rey Carnestoltes como hilo conductor. El origen de esta celebración se remonta a las antiguas fiestas romanas, cuando se veneraba el Rey Saturnalici como símbolo del desenfreno y la inversión de la orden establecido.

Les dos grandes desfiles tendrán lugar durante el fin de semana. La Rua de l’Artesania, el sábado 14 de febrero, y la Rua de Lluïment, el domingo 15 de febrero, saldrán las dos a las 18 horas desde la avenida Ramon y Cajal, recorrerán las principales calles del centro de la ciudad y finalizarán en la avenida Catalunya.

Concretamente, la Rua de l’Artesania reúne a más de 3.000 comparsas, que trabajan durante todo el año para transformar la ciudad en un gran espectáculo de luz, música y creatividad. Al día siguiente, la Rua de Lluïment da protagonismo a las 15 entidades ganadoras de la edición anterior, que exhiben sus mejores disfraces y coreografías con un alto nivel artístico.

Entre las citas más esperadas, también destaca la Bajada del Pajaritu, que tendrá lugar el sábado 14 de febrero de 11 a 12 horas en la plaza del Rey. Se trata de una carrera de trastos disfrazados que combina humor y desenfreno por las calles de la Parte Alta y que, desde el año 2006, se ha consolidado como una de las tradiciones más amadas del Carnaval tarraconense.

Con este intenso fin de semana de desfiles y actividades, Tarragona sigue celebrando una de sus fiestas más emblemáticas, que año tras año llena la ciudad de vida, imaginación y participación ciudadana.