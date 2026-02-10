La Bota de este año ya luce en la plaza de la Font inspirada en la Tàrraco romana

Publicado por Shaila Cid Redactora Creado: Actualizado:

Este martes la plaza de la Font de Tarragona ha sido escenario de la presentación del Bastiment de la Bota y el Ninot y la Ninota, que pasarán de ser protagonistas a ser quemados con el fuego purificador del próximo martes, antes del miércoles de ceniza. A la presentación han asistido la consejera de Cultura, Sandra Ramos; el artista de Vaula Hub, Raul Martínez; la Reina Carnestoltes XLIII, Anna Belén Romero, de la comparsa Sinhus y el Concubí XXX, Dani Medina, de la comparsa Urban Style.

Este año, la Bota lleva por nombre Tarraco Renivat MMXXVI y se inspira en la renovación del Museo Nacional Arqueológico y el Fòrum de la Colònia, «una pieza efímera que rinde homenaje al pasado romano de la ciudad» según ha apuntado la consejera. La obra presenta una bota envejecida y resquebrajada, como si fuera una columna o ánfora romana, con la inscripción. Encima, descansando de lado, hay un gran casco romano de centurión, símbolo de la historia dormida que se despierta. Asimismo el autor Raul Martínez ha apuntado que «el fuego que consumirá la Bota actúa como ritual de transformación y la obra evoca orgullo, resistencia y memoria colectiva».

Por su parte el Ninot y la Ninota se han presentado vestidos al revés. Es decir, en la comparsa de la Reina irá el Ninot con los vestidos de Sinhus y en la del Concubí, la Ninota, con Urban Style. Finalmente la consejera Ramos ha agradecido «el gran trabajo artesanal que ha llevado a cabo un año más el taller valenciano Valua que, como los disfraces, se ha hecho de manera minuciosa, muy esmerada y con unos resultados increíbles».