Muere un francés de 71 años en un choque frontal a la N-340 a Tarragona

Publicado por Shaila Cid Redactora Creado: Actualizado:

Un conductor ha muerto a primera hora de la mañana del martes en un accidente de tráfico en la N-340 en Tarragona, a la altura de la Móra. Los Mossos d'Esquadra han recibido el aviso a las 06.15 h. En este dos vehículos habrían chocado frontalmente en el punto kilométrico 1.171.

Por causas que todavía se están investigando, ha habido una colisión frontal donde se han visto implicados dos turismos y un todoterreno. A consecuencia, el conductor de uno de los turismos ha muerto. Se trata de CFA. A., de 71 años y nacionalidad francesa. Además, los efectivos del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) han trasladado a una mujer menos grave en el hospital de Santa Tecla y también un hombre y una mujer menos graves trasladados al hospital Joan XXIII.

A raíz del siniestro, se han activado siete patrullas de los Mossos d'Esquadra, tres dotaciones de los Bombers de la Generalitat y tres unidades del Sistema d'Emergències Mèdiques.

Con esta víctima, ya son 8 las personas que han perdido la vida este año en las carreteras catalanas (datos provisionales).