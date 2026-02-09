El PP de Tarragona defiende un cambio de rumbo en la política migratoria

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

El Partido Popular de Tarragona ha planteado la necesidad de impulsar una reforma profunda de la política migratoria con el objetivo de poner orden a la situación actual y garantizar una inmigración legal, ordenada y humana. Así lo ha expresado la presidenta provincial del PP, Maria Mercè Martorell, en una atención a los medios este lunes por la mañana ante la Delegación del Gobierno en Tarragona.

Martorell ha hecho un llamamiento a aplicar políticas migratorias «con juicio» y ha criticado tanto el uso electoral del fenómeno migratorio por parte del PSOE como lo que ha calificado de discursos populistas de Vox. Según ha explicado, el PP trabaja para un modelo que favorezca la integración real de las personas que llegan al país.

En este sentido, la presidenta provincial ha propuesto reforzar los requisitos para la adquisición de la nacionalidad, con un mayor nivel de exigencia lingüística, cultural y constitucional. El objetivo, ha remarcado, es facilitar una integración efectiva en la sociedad de acogida.

Los populares también han defendido que las prestaciones sociales, como el Ingreso Mínimo Vital, estén vinculadas a la búsqueda activa de trabajo, para garantizar que estas ayudas lleguen a las personas que realmente lo necesitan. Martorell ha insistido en que hace falta actuar con firmeza contra las mafias, pero ofrecer oportunidades a aquellas personas que quieran prosperar y contribuir al país.