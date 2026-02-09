La nueva Muntanyeta de Bonavista abrirá puertas el próximo 17 de febrero

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

La nueva Residencia La Muntanyeta se pondrá en marcha el próximo 17 de febrero en el barrio de Bonavista, con el traslado de los primeros usuarios y usuarias procedentes de la antigua residencia del camino de la Oliva. El nuevo edificio está ubicado al número 3 del camino de la Partió, entre la Escuela Bonavista y el complejo deportivo del barrio, en un solar de 15.000 metros cuadrados cedido por el Ayuntamiento de Tarragona, 5.000 de los cuales son superficie construida.

El equipamiento ofrece un total de 60 plazas y triplica la capacidad de la antigua residencia. El nuevo equipamiento se convertirá en un servicio social de primer nivel y de referencia en toda Cataluña en la atención a personas con parálisis cerebral y otras pluridiscapacidades de las comarcas de Tarragona. La inversión total para la ejecución del proyecto ha sido de más de 13 millones de euros, con fondos propios de la Fundación La Muntanyeta de la Xarxa Santa Tecla Sanitària, Social i Docent, y con la colaboración de administraciones y particulares y la aportación de los fondos europeos Next Generation.

El edificio se divide en dos: una parte se destina a los módulos residenciales y otra, en los espacios comunitarios. Ambos ámbitos comparten espacios en la planta baja: los destinados a las salas de terapia, en el área administrativa, en la logística y el acceso.