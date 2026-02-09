Entre la indignación y la resignación en la estación de Tarragona el primer día de huelga: «Es desesperante, pero no tenemos más remedio que esperar»

Publicado por Marta Omella Redactora Tarragona Creado: Actualizado:

Nuevo día de caos en las vías y usuarios indignados. El primer día de la huelga del sector ferroviario ha arrancado en Cataluña, por descontado, con retrasos y trenes cancelados. En la estación de Tarragona destacaba la poca afluencia, nada típica de un lunes por la mañana, con la mayoría de los viajeros esperando los convoyes con destino Barcelona y un puñado que habían sido abandonados a primera hora por los trenes que acababan su trayecto en Tortosa y Riba-roja d'Ebre.

«No hay otra opción que venir y esperar que pase», explica Marc Fornós, que volvía a Barcelona con su pareja después de pasar el fin de semana en Tarragona. «Íbamos a coger un AVE, pero nos lo han cancelado también, así que hemos venido aquí», añade. Se enteró anoche de qué hoy arrancaba la huelga.

«Me avisaron a mis abuelos, porque cuando intentamos comprar billetes en línea no nos daba la opción. Podríamos haber ido en bus, pero hemos pensado que probablemente la situación en la carretera tampoco sea óptima, ya que mucha gente habrá cogido el coche hoy,» comentaba. La pareja todavía ha tenido suerte, ya que el tren ha llegado únicamente con diez minutos de retraso, «y parece que todavía tenemos que dar gracias».

Alberto Gagliasso esperaba el mismo convoy con su familia. El joven italiano pasaba su último día de Erasmus en España antes de retornar a su país. Tampoco era consciente de que hoy arrancaba la huelga. «Sabía que había problemas con los trenes estos días, pero cómo el tren que queríamos coger no se ha cancelado tampoco nos afecta mucho, o eso esperamos porque tenemos que llegar al aeropuerto», indica.

Durante su estancia en Tarragona, el estudiante ha sido «víctima» de numerosas incidencias ferroviarias. «En Italia tampoco funcionan muy bien los trenes, ya estaba un poco acostumbrado» apunta. Así y todo, señala, «allí, en cambio, no se organizan tantas movilizaciones. Ya me parece bien», afirma.

Noelia Jacinto, en cambio, aunque vive la situación con empatía, está «francamente harta». «Mi pareja vive en Tarragona así que hago este trayecto cada fin de semana, y no hay día que no pase alguna cosa. Es que es una tras la otra», asegura. «Estoy muy cansada, no sé ni qué decir ni opinar ya. Evidentemente, alguna cosa falla, y entiendo que los trabajadores protesten, no soy nadie para decirles qué tienen que hacer. Pero como viajera, es un ‘coñazo’, lo siento», reconoce.

Elsie González no ha tenido tanta suerte como el resto de usuarios. A pesar de la promesa de servicios mínimos de un 66%, el convoy que esperaba para llegar a Tortosa ha sido cancelado, y el siguiente no pasa hasta las 10 h. «No nos han dado ningún tipo de explicación, simplemente hemos visto las letras en la pantalla», explica. Como muchos otros, viaja cada lunes por la mañana por motivos laborales.

«Trabajo cuidando personas mayores y enfermas, no es un trabajo donde pueda llegar tarde, y desgraciadamente ya me ha pasado muchas veces por culpa del pésimo servicio ferroviario», lanza. «Estamos todos desesperados aquí ya, pero no hay más remedio que esperar y tener paciencia», dice. A pesar del inconveniente, da apoyo a los maquinistas.

«Les vagas son buenas. Hoy nos afectan negativamente, pero creo que está muy justificado. Tenemos que encontrar la manera, sea como sea, de que los trenes vuelvan a funcionar correctamente. Al principio la gente aguantaba, pero es evidente que ya estamos muy hartos», opina.