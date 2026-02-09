Expertos de la URV afirman que el aceite de oliva virgen proteeg la salud cognitiva

El consumo de aceite de oliva virgen, a diferencia del refinado, mejora la diversidad bacteriana y ayuda a preservar la función del cerebro en personas mayores.URV

Un nuevo estudio liderado por la Universidad Rovira i Virgili (URV) indica que el aceite de oliva virgen protege la salud cognitiva a través de la microbiota intestinal. La investigación del equipo de investigadores de la Unidad de Nutrición Humana de la URV, el Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV) y el CIBERobn revela que este aceite mejora la diversidad bacteriana y ayuda a preservar la función del cerebro en personas mayores.

«Es el primer estudio prospectivo en humanos que analiza de forma específica el papel del aceite de oliva en la interacción entre la microbiota intestinal y la función cognitiva», ha explicado Jiaqi Ni, primera firmante del artículo, investigadora del Departamento de Bioquímica y Biotecnología de la URV.

Para llevarlo a cabo, el equipo investigador trabajó con datos de 656 personas de entre 55 y 75 años con sobrepeso u obesidad y síndrome metabólico -un conjunto de factores de riesgo que aumentan la probabilidad de sufrir enfermedades cardiovasculares. Esta información, recopilada en el marco del proyecto PREDIMED-Plus durante un periodo dos años, también incluía el consumo de diferentes tipos de aceite de oliva, el virgen y refinado, la composición de la microbiota intestinal y un seguimiento de cambios en la función cognitiva.

Una mejor función cognitiva y una microbiota más diversa

Los resultados revelan que aquellas personas que consumían aceite de oliva virgen en vez de refinado tenían una mejor evolución de la función cognitiva y una diversidad mayor de la microbiota intestinal, un marcador importante de salud intestinal y metabólica. Por el contrario, el consumo de aceite de oliva refinado se relacionó con una microbiota menos diversa a lo largo del tiempo.

Aparte, la investigación ha identificado un género de bacterias de la microbiota, denominadas Adlercreutzia, como posible indicador de la asociación beneficiosa entre el consumo de aceite de oliva virgen y la preservación de la función cognitiva. Este descubrimiento sugiere que parte de los beneficios del consumo de este tipo de aceite sobre las funciones del cerebro pueden explicarse a través de su impacto sobre la composición de la microbiota intestinal.

La principal diferencia que hace que el aceite de oliva virgen sea más saludable que el refinado radica, según indican los investigadores, en el proceso de elaboración. El aceite de oliva virgen se obtiene exclusivamente mediante procesos mecánicos, mientras que el refinado se somete a tratamientos industriales que eliminan las impurezas. El problema es que también descomponen los antioxidantes naturales, polifenoles, vitaminas y otros compuestos bioactivos beneficiosos para la salud. «No todos los aceites de oliva tienen beneficios sobre la función cognitiva», ha alertado a Jiaqi Ni. Por eso, sostiene que hay que priorizar el consumo de aceites de oliva vírgenes sobre los refinados.

La calidad es tan importante como la cantidad

El investigador principal del estudio, Jordi Salas-Salvadó, ha destacado la importancia de la calidad del aceite de oliva como eje central de la dieta mediterránea: «Esta investigación refuerza la idea de que la calidad de la grasa que consumimos es tan importante como la cantidad; el OOV no sólo protege el corazón, sino que también puede ayudar a preservar el cerebro durante el envejecimiento». El Catedrático de la URV también pone en valor el potencial de haber identificado un perfil microbiano implicado en estos beneficios y abre la puerta a nuevas estrategias de prevención basadas en la nutrición para preservar las funciones cognitivas.

Al mismo tiempo, las investigadoras Nancy Babio y Stephanie Nishi, codirectoras de la investigación, han señalado la importancia de los resultados en el contexto actual de envejecimiento de la población. «En un momento en que los casos de deterioro cognitivo y demencia van en aumento, nuestros resultados refuerzan la idea que mejorar la calidad de la dieta, y en particular priorizar el AOV enfrente de otras versiones refinadas, puede ser una estrategia eficaz, sencilla y accesible por proteger la salud cerebral», han indicado.