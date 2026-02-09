Aparecen varios coches vandalizados en la zona de la avenida Andorra de Tarragona

Publicado por Shaila Cid Redactora Creado: Actualizado:

Varios usuarios han denunciado a las redes sociales que han sufrido actos vandálicos en sus vehículos mientras estaban estacionados en Tarragona. Concretamente, en la zona de la avenida Andorra, calle Joana Jugan, avenida President Companys, calle Guad el Jelu y calle Sant Antoni Maria Claret.

Según se puede ver en las fotografías publicadas, alguien se habría dedicado este fin de semana a rayar el capó y los laterales de los coches. La Guardia Urbana de Tarragona, por su parte, asegura que ha recibido cuatro denuncias formales desde el pasado 2 de febrero y está investigando los hechos.

Uno de los damnificados ha asegurado que la semana pasada su vehículo sufrió daños similares y este fin de semana ha vuelto a ser víctima.