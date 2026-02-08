Sentido homenaje a Manuel López Pasca en el Nou Estadi

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

Colocan una rosa en las gradas del Nou Estadi Costa Daurada en homenaje a Manuel López Pasca, exconseller del Ayuntamiento de Tarragona que murió esta semana, y que fue un gran seguidor del Nàstic. El gesto ha tenido lugar durante el partido del club tarraconense contra el Villareal B, que se ha disputado este domingo por la tarde.

López Pasca murió el miércoles pasado a los 72 años. Fue conseller del Ayuntamiento de Tarragona entre 1999 y 2011 y era también expresidente de la Casa de Andalucía de Tarragona.

Nació en el Rosal de la Frontera, en la provincia de Huelva, y llegó a la capital tarraconense cuando tenía 10 años. Ha sido vinculado al PSC y fue concejal de Relaciones Ciudadanas durante el primer mandato del alcalde Josep Fèlix Ballesteros, entre 2007 y 2011.

Estudió a la Escola Gual Villalbí de Torreforta y trabajó de técnico mercantil. El año 1999 fue en las listas del PSC y fue elegido concejal a la oposición.

En el ámbito político, López Pasca fue presidente de la Asociación de Exconsellers Democráticos del Ayuntamiento de Tarragona. Nastiquer declarado, era socio y uno habitual en la tribuna del Nou Estadi, a la vez que su pasión por su tierra, Andalucía, lo llevó a estar vinculado a la Casa de Andalucía de Tarragona, entidad de la cual fue presidente, y a impulsar la Feria de Abril y la Romería