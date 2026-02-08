La 'Disfressa d'Or' enciende esta noche el Carnaval de Tarragona

Publicado por Marta Omella Redactora Tarragona Creado: Actualizado:

El Carnaval de Tarragona arranca esta noche con una de sus citas más esperadas. La Disfressa d'Or dará el pistoletazo de salida a las celebraciones este domingo a partir de las 19.30 h. La 26.ª edición del certamen retorna este año a la CaixaBank Tarraco Arena con catorce comparsas que competirán mostrando sus mejores creaciones.

La gala será presentada por el periodista Guillem Estadella y la cantante Gemma Polo. Estadella es también cómico y humorista, conocido por su participación en programas como Fricandó Matinal en RAC105, y actualmente presenta a Els teloners a RAC1.

Polo es una artista multitudinaria y una de las fundadoras del grupo Roba Estesa. Actualmente trabaja en proyectos musicales conocidos como son Maruja Limón, Al·lèrgiques al Pol·len y Les Que Faltaband.

Concretamente, las comparsas participantes serán Amics de la Part Alta, Artífex, La Ballaruga, La Bota, Colours Fantasy, Comparsa Carmelites, Disc 45, Aerodance, Fotem-li Canya, Golden Time, Magic Dansa, Platinum, Som i Serem y Spectrum.

Además, a pesar de no entrar en concurso, también participarán la comparsa Sinhus y la comparsa Urban Style, que representan la Reina Carnaval y su Concubino de este año, respectivamente.

Este año, además, el Disfressa d'Or retorna a su emplazamiento habitual, la CaixaBank Tarraco Arena, después de que el año pasado se hubiera celebrado en el recinto ferial del Palacio de Congresos a causa de problemas de programación. También se recupera el formato de un solo pase, ya que en la edición anterior se tuvieron que celebrar tres sesiones para dar cabida a todo el público.

Hay que recordar que en la edición pasada, la comparsa Platinum se llevó el primer premio con una propuesta inspirada en el universo de Rosalía, mientras que el segundo lugar fue para Urban, con una temática basada en la cultura inuit.

Les entradas todavía se pueden adquirir a través de la web www.tarragonamusicfestival.com, con precios de 20 y 25 euros, más gastos de gestión. La apertura de puertas está prevista a las 18 h.