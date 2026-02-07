La ópera de Verdi se actualiza para los niños en la obra 'La joven Aïda'

'La joven Aïda' es una readaptación dramatúrgica, musical y escénica que presenta una joven heroína creadora de videojuegos como protagonista. Aina es el personaje que se pone en la piel de Aïda después de adentrarse en una realidad virtual que ella misma ha creado, donde tiene que superar retos y complicaciones. La obra no deja de lado los grandes temas que trata la ópera de Verdi, como la traición, el honor y la patria, pero los acerca a la juventud con un lenguaje y un contexto adaptado al contexto actual y con los videojuegos como punto de partida. "Hay un juego entre la realidad y la ficción alrededor de cómo entramos y cómo nos involucramos en las historias que es mucho presente para los espectadores jóvenes, ya sea porque miran dibujos, películas, leen libros o cómics. A partir de aquí los podemos explicar cuestiones más complejas como las que tienen las obras clásicas como 'Aïda'", ha destacado al director Jordi Casanovas.

La música es uno de los pilares básicos de esta readaptación. Con el objetivo de conectar con nuevos espectadores, se han combinado 'hits' clásicos de la obra con sonoridades más modernas. Durante toda la actuación, siete músicos interpretan en directo la composición creada específicamente por esta ópera, que se mezcla con fragmentos de música electrónica. Una de las particularidades de 'La joven Aïda' es la ausencia de la figura de un director o directora que guíe a los músicos, como ha destacado el director musical Daniel Perpiñà.

Uno de los otros elementos que distinguen la adaptación de la obra es la escenografía, que bebe de la mítica propuesta hecha por Josep Mestres Cabanes el año 1945 para el Liceu. De esta manera, se ha creado un paralelismo con el trabajo del artista a través de diferentes vídeos inspirados en el mundo de los videojuegos. Se trata de una escenografía que da "mucha versatilidad" y que tan sólo requiere seis horas de montaje. De esta manera, todos los teatros que acogerán la obra mantendrán la misma esencia encima del escenario.

Tarragona, primera parada de 'La joven Aïda '



El Teatre Tarragona ha acogido el estreno de 'La joven Aïda', que se ha repartido en dos jornadas. En primer lugar, más de 700 alumnos de quinto y sexto de primaria, además de estudiantes de escuelas de música, han disfrutado de unas primeras funciones este viernes. Lo han hecho después de preparar previamente la obra en las aulas a través del programa LiceuAprèn, para captar todos los detalles de la readaptación. Ahora bien, la preparación no se dirige únicamente al alumnado, sino que también interpela al colectivo docente y los da herramientas para preparar el espectáculo. El público familiar ha llenado de nuevo la platea del teatro este sábado, en una nueva función dirigida a todas las edades.

La iniciativa se enmarca en el Plan Estratégico de Cultura 2033 que tiene Tarragona, que trabaja en los derechos culturales y también los derechos artísticos como aparte de la educación. "Sólo con que uno de los jóvenes que ha participado se le haya despertado un gusanillo por el arte, la cultura, la creación, la creatividad, la ópera o la música clásica, ya habrá sido más que satisfactorio y más que bienvenido", ha deseado a la consejera de Cultura al Ayuntamiento de Tarragona, Sandra Ramos.

Después de Tarragona, 'La joven Aïda' seguirá representándose en otros teatros catalanes en las ciudades de Sant Cugat, Gerona, Cornellà de Llobregat y Figueres entre esta temporada y la próxima. La obra llegará al Gran Teatre del Liceu al inicio de la próxima temporada, el mes de octubre.