Viñuales afirma que la limpieza está «infinitamente mejor» tres meses después de la entrada de Urbaser

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Tarragona ha presentado este viernes un primer balance de los tres primeros meses de funcionamiento del nuevo contrato de limpieza vial y recogida de residuos, gestionado por URBASER, de la mano del alcalde de Tarragona Rubén Viñuales y la consejera de Limpieza, Sonia Orts.

La renovación del servicio ha incluido la modernización de la flota de vehículos, la implantación de recogida selectiva en barrios y polígonos, y la mejora de la atención a la ciudadanía. «Estamos trabajando intensamente para conseguir que Tarragona luzca como se merece», ha afirmado Viñuales. Además, ha asegurado que Tarragona está "infinitamente mejor" que a principios de noviembre y ha detallado todas las acciones que se han llevado a cabo hasta ahora.

Actualmente, la flota dispone de 129 vehículos, con refuerzos temporales y la recuperación de maquinaria antigua como la decapadora por limpieza intensiva de pavimentos. Los primeros vehículos nuevos estarán disponibles a partir de junio, con previsión que la totalidad de la flota opere antes de finales de 2026.

Uno de los cambios destacados es la próxima puesta en servicio de un Parque de maquinaria municipal en el polígono Francolí, que reducirá desplazamientos y mejorará la respuesta a incidencias. Además, cinco locales auxiliares repartidos por los barrios permitirán más proximidad de los equipos a la ciudad. Las obras de los locales están en fase avanzada y se prevé que acaben a principios de marzo.

Con respecto a la recogida de residuos, el servicio puerta a puerta se está extendiendo a los principales ejes comerciales y a los polígonos industriales y comerciales, con implantación progresiva según las necesidades de cada zona. También se ha iniciado un nuevo servicio de recogida selectiva en los campings, con contenedores específicos y control de fracciones, que se desplegará entre marzo y julio. La recogida de poda puerta a puerta se empezará a implementar en Bosques de Tarragona y Cala Romana con apoyos informativos para los vecinos.

En materia de contenedores, ya se han instalado 800 nuevos contenedores bilaterales y se está completando la eliminación de 50 áreas de contenedores soterrados, con sustitución por contenedores de superficie. Además, se ha previsto la restauración de 1.900 contenedores bilaterales, con mejoras como pedales en todos los contenedores de orgánica, con un proyecto que apuesta por la economía circular y la inserción laboral.

El servicio de limpieza vial también se ha reforzado con barrido manual en zonas antes no cubiertas, brigada de acción inmediata por incidencias, nuevos sopladores y desbrozadoras, y la futura incorporación de una máquina de vapor para eliminar malas hierbas. La limpieza de grafitos se ha iniciado con identificación de 305 puntos, con intervención sobre fachadas y mobiliario urbano.

Además, el servicio prevé la mejora de las playas con pasarelas adaptadas, duchas y lavabos accesibles, así como un refuerzo de limpieza con agua en domingos y festivos durante el verano.

Finalmente, se ha reforzado el personal del servicio con una veintena de nuevos trabajadores, se han iniciado formaciones específicas y se está trabajando en una nueva imagen corporativa que refleje las mejoras implementadas. Con estas medidas, el Ayuntamiento busca un servicio más eficiente, próximo a la ciudadanía y con mayor control de calidad.