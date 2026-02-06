PortTarragona Guadalajara se inaugurará a mediados de este 2026

La infraestructura está a la espera de definir su modelo de gestión.Port de Tarragona

La infraestructura PortTarragona Terminal Guadalajara-Marchamalo, las obras de la cual se van recepcionar en noviembre, tiene prevista su inauguración a mediados de año a la espera de definir su modelo de gestión.

Fuentes del Port de Tarragona han informado en EFE que la Autoridad Portuaria de Tarragona está acabando de decidir el modelo de gestión de la terminal, que se dará a conocer a lo largo de este 2026.

El objetivo es que esta dé respuesta no sólo a las necesidades logísticas del Port de Tarragona, sino también de todo el nordeste peninsular.

«Desde el Port de Tarragona estamos trabajando para establecer alianzas con otros actores logísticos clave, para poder aprovechar al máximo las potencialidades de este puerto seco», ha dicho a EFE el presidente de Port Tarragona, Santiago J. Castellà.

Paralelamente a los avances en el modelo de gestión de la terminal de Guadalajara-Marchamalo, Port Tarragona ha iniciado los pasos con el objetivo de transformar a su modelo logístico con la licitación de la concesión de la nueva terminal marítima multipropósito para contenedores y carga general del Moll d'Andalusia (dentro del recinto portuario, en Tarragona).

Estas fuentes han indicado que esta terminal marítima es «esencial para la futura actividad del futuro puerto seco», ya que será la puerta de entrada y salida de la gran mayoría de las mercancías que se moverán.

El pliego de condiciones para la gestión de esta nueva terminal, el plazo de presentación de propuestas que está abierto hasta el 17 de abril, incluye la posibilidad de que el nuevo operador gestione también la terminal intermodal de la Boella, la ‘hermana gemela’ en Tarragona de la terminal de Guadalajara-Marchamalo.

Promoción de la infraestructura

Aprovechando que la construcción de la terminal ya está finalizando, han programado acciones de promoción de la infraestructura para darla a conocer en los principales grupos de interés y operadores.

Así, el 6 de noviembre se llevó a cabo una presentación con visita al recinto para una treintena de operadores ferroviarios y cargadores y el 12 de febrero está prevista la participación en la jornada Intermodalidad y conexiones físicas y digitales entre modas de transporte, que está organizada por CIELO – Centro Español de Logística, en colaboración con LogisticsSpain.

Además, estarán presentes con un estand propio el 15 y 16 de abril en la feria Logistics Spain que se celebra en Guadalajara.

La nueva terminal cuenta con una superficie de 152.500 metros cuadrados dentro del complejo logístico de Puerta Centro – Ciudad del Transporte, un polo logístico de 4 millones de metros cuadrados en el cual ya hay establecidas empresas líderes de sectores como la logística, la automoción, la química o la distribución.

La terminal cuenta con un total de seis vías, tres de ellas operativas de 750 metros y tres vías más para recepción y expedición, así como doble acceso ferroviario, desde Madrid y desde Zaragoza.