Nueva Residencia La Muntanyeta: un equipamiento social y sanitario de referencia en Tarragona

La nueva Residencia La Muntanyeta se pondrá en marcha el próximo 17 de febrero en el barrio tarraconense de Bonavista con el traslado de los primeros usuarios y usuarias procedentes de la antigua residencia del camino de la Oliva. El nuevo edificio está ubicado en el número 3 del camino de la Partición, entre la Escuela Bonavista y el complejo deportivo del barrio, en un solar de 15.000 m2 cedido por el Ayuntamiento de Tarragona, 5.000 m2 de los cuales son superficie construida.

El equipamiento ofrece un total de 60 plazas –triplica la capacidad de la antigua residencia– y ocurrirá un servicio social de primer nivel y de referencia en toda Cataluña en la atención a personas con parálisis cerebral y otras pluridiscapacidades de las comarcas de Tarragona.

Imagen de archivo de la nueva residencia en Tarragona

La inversión total para la ejecución del proyecto ha sido de más de 13 millones de euros, con fondos propios de la Fundación La Muntanyeta de la Red Santa Tecla Sanitaria, Social y Docente, con la colaboración de administraciones y particulares y la aportación de los fondos europeos Next Generation.

Edificio: Residencia La Muntanyeta

El edificio se divide en dos: una parte se destina a los módulos residenciales y otra, en los espacios comunitarios. Ambos ámbitos comparten espacios en la planta baja: los destinados a las salas de terapia (psicólogo, neurólogo, logopeda, psicomotricidad, fisioterapia, enfermería, farmacia, médico, rehabilitador, sala multisensorial y musicoterapia), al área administrativa (despachos de coordinación y dirección, sala de visitas y almacén), a los servicios de logística (vestuarios, cocina y lavandería) y a las áreas de acceso.

Zona residencial

Se ha proyectado cinco unidades, distribuidas entre la planta baja y la primera planta, para doce usuarios cada una, que suman 60 plazas en todo el edificio. Cuatro de estas unidades (las ubicadas en el primer piso) tienen un uso residencial y una se dedicará a internamiento de atención intermedia.

En cada una de las unidades hay habitaciones dobles y habitaciones individuales. Les habitaciones dobles de los módulos de los extremos se han proyectado de manera que se pueden convertir en habitaciones individuales si es necesario en un futuro. Cada unidad dispone de 5 o 6 lavabos adaptados, una sala de estar-comedor equipada con una cocina y espacios destinados a limpieza y almacenaje.

Unidad de atención intermedia

En la planta baja una unidad se dedicará a internamiento de Atención Intermedia para el tratamiento de personas con pluridiscapacidad que presenten procesos intercurrentes de salud transitorios y que, por lo tanto, requieran ingreso. Esta unidad también está equipada para tratamiento de procesos de final de vida en estas personas. Se trata de una unidad pionera e innovadora en Cataluña y a todo el estado, que tendrá su primer exponente en la ciudad de Tarragona.

Espacios comunitarios

En el ámbito de los espacios comunitarios, ubicados en la planta baja del edificio, hay que destacar la implantación dos servicios de atención sanitaria innovadores y específicamente diseñados para la asistencia a personas con pluridiscapacidad.

En la misma planta baja hay además las salas de actividades comunes, con una sala para cada unidad. Estos espacios disponen de lavabos accesibles, con ducha, lavamanos y sanitario. También hay cinco aulas equipadas con lavabos accesibles, lavamanos, inodoro y una ducha.

Además hay un área de tratamientos ambulatorios especializados, que dispone de tres salas de servicio asistencial con un total de 150 m2.

Los usuarios recibirán tratamiento especializado en esta área en régimen ambulatorio sin ingreso (del lunes al viernes durante la mañana). Se trata de un servicio también pionero a las comarcas de Tarragona y que permitirá un acceso más rápido a diferentes especialistas (neurólogo, fisioterapia y rehabilitación, logopeda, psiquiatría, etc.) y un tratamiento más intensivo ante procesos transitorios. Este espacio facilitará el acceso a especialistas de las personas con discapacidad severa de nuestras comarcas.

Zona ajardinada y aparcamientos

El complejo dispone de un total de 14.000 m2 destinados a jardines y zonas de estacionamiento. Se han habilitado parkings para visitas y familiares, para profesionales del centro, para servicios logísticos y una zona para estacionamiento de ambulancias y transportes adaptados. Con respecto a las dos zonas exteriores ajardinadas, tanto la frontal de la entrada como la de la parte posterior, disponen de recorridos accesibles y adaptados para personas con movilidad reducida. En los espacios exteriores y en las terrazas del edificio se han habilitado pérgolas para dotar el equipamiento de zonas de sombra.