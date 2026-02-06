Un importante grupo de 'indie' traerá su nueva gira a Tarragona

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

La CaixaBank Tarraco Arena acogerá el próximo 12 de septiembre uno de los conciertos de la nueva gira internacional La Hermandad Tour de uno de los mejores grupos indie del panorama nacional, Love of Lesbian.

La formación barcelonesa, liderada por Santi Balmes, conmemora 25 años de trayectoria, en un momento especialmente simbólico para el grupo, con la sensación de estar cerrando una etapa importante. Con esta máxima expectación, Love of Lesbian se presentará en Tarragona para interpretar las canciones de su último trabajo Ejército de Salvación y sus himnos míticos como Club de fans de John Boy, Allí donde solíamos gritar, Oniria e insomnia o Bajo el volcán.

El décimo álbum de estudio de la banda, con el que debutaron en el número 1 en la lista Top 100 Álbumes en España, ha sido distinguido como Mejor Álbum Alternativo en los Premios Odeón 2025. Se trata de una obra que gira en torno a la amistad, la lealtad y el sentido de comunidad, y que, según la hoja de ruta del grupo, cerrará su marcha en directo este 2026, antes de abrir un nuevo tiempo más pausado y creativamente libre.

Love of Lesbian es una de las bandas fundamentales en la historia del pop alternativo en España, pioneros a crear puentes entre la escena indie y el gran público, sin perder nunca su personalidad.

En los últimos años han conseguido ser números 1 con V.E.H.N. (Viaje Épico Hacia La Nada), varios reconocimientos internacionales, tres nombramientos en los Latin Grammy y giras de gran alcance. Ahora Tarragona se suma como destino de este recorrido el próximo 12 de septiembre.

Las entradas ya se pueden conseguir en la página web de la Tarraco Arena desde 37 euros.