El Carnaval de Tarragona, tradición heredada: tres generaciones al frente de Aerodance

Quedan pocos días para que la ciudad se llene de colores, coreografías y música, pero sus protagonistas saben que el Carnaval no sólo se vive en la calle, sino también dentro de casa. Mesas llenas de telas, sombreros, mochilas, lentejuelas y mucha silicona, estos son los primeros recuerdos de los tarraconenses que han heredado la fiesta como tradición familiar.

Míriam Coello, directora de Aerodance, es un ejemplo. Hace 23 años que lidera la agrupación, pero este, asegura, será sin duda el más especial. Y es que este domingo, cuando el Disfressa d'Or empiece las celebraciones de Carnaval, será su sobrina quien suba al escenario en representación de la comparsa. Se trata de la tercera generación que tomará este rol.

Coello lo hizo por primera vez el 2004, año en que Areodance se proclamó ganador tanto del certamen como de la Rua de l'Artesania. Un año después su madre, Carmen Segura, se incorporaba oficialmente a la comparsa, aunque ya sumaba años de experiencia con otras agrupaciones.

Miriam Coello y su madre Carmen Segura el año 2005.Cedida

«Dejó de salir al desfile el año 2013, pero siempre se ha mantenido vinculada, cosiendo y ayudando en todo el que puede», explica la directora. El año 2019, en cambio, Segura salió de las bambalinas una última vez para concursar en la Disfressa d'Or y la rua como reina de la comparsa. Pasado mañana será el turno de Aina Coello, su nieta.

«Cuando me lo dijeron no me lo creía. Me emocioné muchísimo», recuerda. La joven, de 18 años, reconoce que no puede evitar sentir «cierta presión» por el legado familiar. Así y todo, lo afronta con tranquilidad. «El Carnaval es para disfrutarlo, para bailar y pasarlo bien, que es lo que he hecho siempre», afirma.

Sabe de qué habla, ya que se podría decir que lleva esta fiesta en la sangre. «Participo desde que nací. Bueno, realmente desde antes, porque mi madre ya salía embarazada de mí. El año siguiente yo ya desfilaba desde el carrito», señala.

Para ella, el Carnaval es familia. «Los momentos más especiales son cuando estamos en casa de los abuelos, que se convierte en un taller. También nos preparamos allí para la Rua y es un caos, todo el mundo se pone muy nervioso porque siempre llegamos tarde, pero me encanta», dice. «Es superemocionante poder compartir la experiencia con mi familia. Mi tía es quien ha diseñado el traje que llevaré y mi abuela es quien lo está cosiendo, es lo que he soñado desde pequeña», admite.

Les tres mujeres comparten numerosos recuerdos de estos dieciocho años viviendo la celebración juntas. «Nunca olvidaré ver cómo me miraban desde el público el año 2011, cuando fui Concubina; y el 2023, cuando ganamos el primero apriete después de trece años. Estábamos las tres celebrante juntas en la plaça de la Font, emocionadas. Fue muy especial», relata Miriam.

Ella también heredó la pasión por la fiesta, iniciándose a la vez que su madre. «A mí siempre me ha encantado el Carnaval, pero cuando era pequeña no me podía disfrazar. Mi primer año formando parte de una comparsa fue el 1990. Lo recuerdo con mucha ilusión, porque iba con unas amigas y mi hija, que tendría unos 8 años», explica a su madre.

Segura lo resume con sencillez: «Cuando todo se acaba y por fin sales en la rua o la Disfressa, ves el resultado de tantos meses de trabajo y se te pasan los nervios... eso es lo más bonito que hay».