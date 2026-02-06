El Ayuntamiento de Tarragona apuesta por automatizar la gestión tributaria para agilizar los trámites municipales

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento ha aprobado en Junta de Gobierno la implantación de actuaciones administrativas automatizadas en el ámbito de la gestión tributaria y la recaudación, una medida orientada a modernizar los procesos internos y mejorar el servicio a la ciudadanía. La iniciativa permitirá agilizar trámites, reducir plazos de respuesta y facilitar una atención más accesible, sin renunciar a los canales presenciales.

Esta iniciativa responde a la necesidad de adaptar la administración local en los nuevos hábitos digitales de la ciudadanía y de dar respuesta a una elevada carga administrativa, con muchos trámites todavía manuales y repetitivos.

La consejera de Hacienda, Servicios Internos y Tecnología, Isabel Mascaró, ha destacado que «esta automatización nos permite hacer a una administración más ágil y eficiente, pero sobre todo más útil para la ciudadanía, reduciendo tiempo de espera y facilitando los trámites del día a día».

La automatización permitirá que determinadas gestiones se puedan hacer de manera más rápida y eficiente, con trámites disponibles las 24 horas del día, reducción de los plazos de resolución y una comunicación más clara con la ciudadanía, gracias a avisos y notificaciones automatizadas.

Ejemplos de lo que se automatiza

Entre las actuaciones que se automatizan está la concesión de fraccionamientos y planes personalizados de pago, la emisión de certificados de estar al corriente de pago, la gestión de notificaciones electrónicas y determinados procedimientos de recaudación.

La consejera Mascaró explica que esta transformación también permitirá liberar recursos municipales, que se podrán destinar a tareas de más valor añadido como el análisis de datos, el control tributario o el seguimiento de la morosidad. Y añade: «El uso inteligente de la tecnología nos permite liberar recursos municipales que hasta ahora se destinaban a tareas repetitivas, y orientarlos hacia funciones de más valor añadido, como el control tributario o el análisis de datos».

Garantías y atención a la ciudadanía

La automatización se hará con plenas garantías jurídicas, de acuerdo con la normativa vigente, y con sistemas que aseguran la trazabilidad, la seguridad de la información y la protección de datos.

Además, para evitar la brecha digital, se mantendrán los canales presenciales y la atención personalizada para aquellas personas que lo necesiten, garantizando que nadie quede excluido del servicio.

Con esta medida, el Gobierno Municipal apuesta por una administración más eficiente, transparente y orientada a la ciudadanía, que combina el uso de la tecnología con la atención humana cuando hace falta.