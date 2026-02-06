El aparcamiento municipal Bastos de Tarragona ya tiene fecha de reapertura

Durante las obras de adecuación, que empezaron en abril del año pasado, los abonados podían utilizar los aparcamientos Tàrraco y Companys.EMT

El aparcamiento municipal Bastos reabre para las personas abonadas el próximo lunes 9 de febrero, después de varios meses de obras de adecuación. Estas actuaciones han permitido mejorar significativamente las instalaciones y garantizar un servicio más seguro y cómodo para los usuarios.

El aparcamiento cuenta con un total de 198 plazas para los abonados, de las cuales cinco están reservadas para personas con movilidad reducida y una plaza está destinada a los servicios técnicos de la EMT. Con la reapertura, las personas abonadas al aparcamiento municipal podrán volver a utilizar el espacio con normalidad.

Los trabajos, que empezaron en el mes de abril de 2025, han incluido el desmontaje de la estructura del piso superior, la mejora de la pavimentación de todo el espacio, así como la instalación de nueva señalética y la iluminación, todo con el objetivo de optimizar el espacio y mejorar la accesibilidad.

Durante el periodo de obras, las personas abonadas han podido utilizar los aparcamientos Tàrraco y Companys con el mismo sistema de acceso, además de poder solicitar la suspensión temporal del abono sin ningún coste adicional hasta la finalización de los trabajos.