Los transportistas de Tarragona rechazan sumarse a la manifestación de los usuarios en defensa del tren

La Feat cree que la apuesta por el transporte público se tiene que hacer poniendo el foco en el viajero y no en el medio que utiliza

Imagen de archivo de un tren en la estación del Camp de Tarragona

La Federación de Autotransporte de Tarragona (Feat) ha rechazado sumarse a la manifestación convocada este sábado por la tarde por entidades y plataformas de usuarios del ferrocarril. En un comunicado, la patronal de los transportistas considera que la crisis de movilidad «responde a una política equivocada donde se desprecia sistemáticamente en la carretera».

«La necesidad de apostar por el transporte público colectivo tiene que hacerse poniendo el foco en el viajero y no, como hasta ahora, en el medio con el cual se desplaza», han apuntado en la nota. Asimismo, la Feat ha exigido «los recursos necesarios para potenciar y mantener, no solamente la red ferroviaria, sino también la red vial».

Finalmente, han dicho que trabajan «para la no discriminación financiera a los usuarios que, por el motivo que sea, utilizan el autocar en vez del tren».

