Tarragona estrena sistema para la carga y descarga: registro obligatorio en la app y multas a partir de marzo

El Ayuntamiento de Tarragona da un paso adelante en la ordenación del tráfico urbano con la implantación de un nuevo sistema de control de las zonas de carga y descarga, pensado para mejorar la rotación de los vehículos y evitar el uso indebido de estos espacios. El proyecto empezará a desplegarse a mediados de febrero y se prevé que esté plenamente operativo a partir del mes de marzo.

El nuevo sistema obligará los usuarios a registrar el estacionamiento mediante una aplicación móvil durante el horario regulado, que será del lunes al sábado, de 8 a 13 h y de 16 a 20 h, excepto festivos. Según ha explicado la consejera de Movilidad, Sonia Orts, el objetivo es garantizar la rotación en los espacios de carga y descarga e impedir que estacionen vehículos no autorizados.

Con la implantación de estos cambios, en las zonas de carga y descarga sólo podrán aparcar vehículos comerciales mixtas, furgonetas y camiones durante un tiempo máximo de 30 minutos, si el peso máximo autorizado es inferior a las 3,5 toneladas y de 60 minutos si es superior.

El despliegue de este sistema se iniciará a partir del 16 de febrero con la colocación de la nueva señalización. Durante el mes de febrero, continuarán los trabajos por señalizar todas las zonas de carga y descarga de la ciudad y se llevará a cabo la campaña informativa. Durante estos días, los inspectores de Aparcamientos dejarán avisos a las furgonetas o camiones estacionados en zona de carga y descarga.

Está previsto que se empiece a multar a partir del 1 de marzo. Las sanciones son las siguientes: 200 € para vehículos no autorizados (pago avanzado 100 €). Y los vehículos autorizados pero que no han sacado el correspondiente ticket a través de la App) o bien vehículos que no se han registrado correctamente a la App: 100 € (pago avanzado 50 €).

Nueva aplicación Parkunload

El registro de vehículos se hará a través de la aplicación móvil PARKUNLOAD. Se han elaborado dos vídeos para explicar a los transportistas cómo darse de alta y como activar el ticket gratuito. Se trata de un proceso sencillo:

Registrarse en Parkunload : Indicar el número de teléfono y validarlo con el código recibido por SMS o WhatsApp .

: Indicar el número de teléfono y validarlo con el código recibido por SMS o . Registrar el vehículo : Indicar la matrícula, el tipo de vehículo, el uso y opcionalmente una foto para identificarlo más fácilmente. Se pueden registrar varios vehículos. Y diferentes móviles también pueden registrar el mismo vehículo. Eso sí, cuando la App registra un vehículo estacionado, otro transportista no podrá registrar el mismo vehículo en aquel momento.

: Indicar la matrícula, el tipo de vehículo, el uso y opcionalmente una foto para identificarlo más fácilmente. Se pueden registrar varios vehículos. Y diferentes móviles también pueden registrar el mismo vehículo. Eso sí, cuando la App registra un vehículo estacionado, otro transportista no podrá registrar el mismo vehículo en aquel momento. Establecer código zona : Establecer el código de zona La App permite detectar automáticamente, seleccionar sobre mapa bien o introducir el código de la zona de estacionamiento indicado a la señalización, por ejemplo: ' TGN-001 '

: Establecer el código de zona La App permite detectar automáticamente, seleccionar sobre mapa bien o introducir el código de la zona de estacionamiento indicado a la señalización, por ejemplo: ' ' Registrar el estacionamiento: Ver el tiempo permitido por el vehículo seleccionado y apretar 'Estacionar' para iniciar el estacionamiento. Rercordar apretar 'Finalizar' cuando se libera la plaza.

Los usuarios podrán ver en tiempo real, a través de la App, un mapa de la ciudad y las zonas de carga y descarga indicando si están ocupadas, o no. A fin de que los transportistas puedan optimizar al máximo su ruta.

Con la implantación de esta plataforma, el EMT dispondrá de datos que permitirán analizar el comportamiento y el uso, con el fin de poder ejecutar cambios o ampliaciones de zonas de carga y descarga si fuera necesario.

Reordenación del tráfico en la plaça de la Font

Con la puesta en marcha de este nuevo sistema, también se hará efectiva la reordenación del tráfico de mercancías en la plaça de la Font, que se trasladará a la Rambla Vieja. Por esta razón, en la Rambla Vieja se amplía el espacio de zona de carga y descarga, de los 94 metros actuales en 132, que supondrá la habilitación de una veintena de plazas.

La consejera de Movilidad Sonía Orts ha explicado que «actualmente el tráfico que hay a determinados momentos del día es un problema en este espacio emblemático de la ciudad, y desde el Ayuntamiento lo tenemos que preservar».

Vehículos de personas con movilidad reducida

El cambio en el funcionamiento de las zonas de carga y descarga también incorpora una mejora destinada a las personas con movilidad reducida. A partir de ahora, podrán aparcar durante 1 hora consecutiva en cualquier espacio de carga y descarga de la ciudad. Cuando finalice la hora tendrán que mover el vehículo, pero podrán aparcar en otra zona de carga y descarga próxima a algún espacio a lo que necesiten acceder de manera más cómoda. Funcionará con la misma App y se acuerda de que tienen que dejar visible la tarjeta distintiva original de Persona con Movilidad Reducida.