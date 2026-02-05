ERC Tarragona vuelve a pedir que se abran los solares del entorno del Joan XXIII para aparcar

Publicado por John Bugarin Redactor Tarragona Creado: Actualizado:

El grupo municipal de Esquerra Republicana lamenta que, un año después de haber propuesto convertir los solares del entorno del Hospital Joan XXIII en aparcamientos provisionales, el gobierno de Rubén Viñuales (PSC) «no haya hecho nada» para dar respuesta al problema de estacionamiento que existe en la zona. Desde de ERC, calculan que esta iniciativa permitiría ganar hasta 1.000 plazas, «400 de forma inmediata».

«Hay una demanda muy grande», afirmó ayer al portavoz adjunto, Xavi Puig, quien explicaba que este «grave problema» afecta tanto a los usuarios del centro sanitario, como a los profesionales y las familias de los pacientes. Además, señaló que, con la puesta en marcha de la Zona de Bajas Emisiones, «es más necesario que nunca que estén las máximas facilidades de aparcamiento posibles para todo el mundo».

Fórmula conocida

La propuesta de ERC pasa por negociar con los propietarios de los solares vacíos de la zona para habilitarlos de manera provisional como aparcamientos. «Mientras no se edifica ni se hace nada, el propietario puede permitir el uso de su solar para que la gente pueda aparcar gratis o a un euro al día», explicó al consejero, añadiendo que el Ayuntamiento sólo tendría que asumir la adecuación de los espacios para garantizar la accesibilidad y la seguridad, y una compensación económica que «podría ser el IBI». Los republicanos recordaron que esta fórmula ya se ha utilizado anteriormente.

Por otra parte, Puig indicó que hay dos terrenos que pertenecen a la Generalitat, hecho que facilitaría el proceso para convertirlos en zonas de estacionamiento. Esquerra denunció que, en el último año, «no ha habido ninguna gestión y no se ha hablado con nadie». Sin embargo, el edil aseguró que la propuesta sigue siendo viable y reclamó empuje, liderazgo y vocación de servicio por parte del alcalde. El consejero instó a Viñuales a «coger el buey por los cuernos» y a «dejarse asesorar por ERC, como pasó con el aparcamiento de Torroja».

«Inyectar mil plazas en torno al Juan XXIII no sólo sería positivo para el entorno hospitalario, sino también para el barrio y para la ciudad», afirmó Puig, quien avisó que Esquerra seguirá insistiendo en esta propuesta «las veces que convenga» hasta que se implemente.