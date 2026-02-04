Tarragona estrena un nuevo concurso para perros durante este Carnaval

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

El Carnaval de Tarragona suma este año una novedad pensada para las familias con mascotas. Por primera vez, la programación oficial incluye una actividad dirigida a los perros, con la celebración del 'Parc Central Dog d'Or', un concurso de disfraces canino que tendrá lugar este sábado, 7 de febrero, al mediodía en el centro comercial Parc Central. La iniciativa refuerza el carácter inclusivo de la fiesta y amplía las opciones de participación ciudadana.

El 'Parc Central Dog d'Or' nace con el objetivo de ampliar las formas de participación en una de las fiestas más populares de la ciudad, integrando las mascotas en el ambiente festivo desde una perspectiva respetuosa y responsable. El concurso invita a los participantes a mostrar el espíritu carnavalesco a través de disfraces originales que garanticen la seguridad de los animales. Este sábado, 7 de febrero, a las 12 h, tendrá lugar el desfile de disfraces al centro comercial y, posteriormente, a través de las redes sociales de Parc Central, se podrán votar las mejores propuestas hasta el 11 de febrero.

Como patrocinador oficial del Carnaval de Tarragona, Parc Central refuerza su vínculo con la ciudad y con una celebración muy arraigada a la cultura tarraconense, mediante una actividad innovadora. El gerente de Parc Central, Francisco Lambea, explica que «el Dog d'Or se presenta como una de las actividades más originales de esta edición, sumando creatividad, diversión y participación ciudadana a una fiesta que cada año transforma Tarragona en un gran escenario de celebración.»

El concurso se enmarca, además, en el carácter dog friendly del centro comercial, que promueve un modelo de ocio inclusivo y adaptado a diferentes públicos, donde los perros son bienvenidos. Esta filosofía se traslada también al acontecimiento, que prioriza una participación responsable y el respeto por los animales.