Tarragona tiene 81 puntos críticos por la suciedad de palomas: cuáles son y qué hará el Ayuntamiento

La guerra contra las palomas en Tarragona ya es una realidad. El Ayuntamiento ha puesto en marcha un plan de choque para reducir la suciedad y las molestias que generan estos animales, con una primera actuación en la Part Alta, donde se han detectado hasta 81 puntos críticos o nidos. El objetivo es mejorar la salud pública y la convivencia vecinal mediante actuaciones técnicas y respetuosas con el bienestar animal.

Según ha explicado el biólogo Jordi Baucells, responsable del estudio técnico, muchas intervenciones hechas hasta ahora por particulares no han sido correctas. «Ahora nos aseguraremos de cerrar estos puntos de manera adecuada», ha remarcado. El plan cuenta con una inversión inicial de 25.000 euros y se centrará, en una primera fase, en espacios con alta concentración de palomas y uso intensivo del espacio público.

La consejera de Limpieza, Sonia Orts, ha detallado que las actuaciones se iniciarán en zonas como la Rambla Vieja, la Rambla Nueva, la Font del Centenari y varias calles del centro y la Part Alta, con la voluntad de extender el proyecto en el resto de la ciudad una vez se valoren los resultados. En cerca del 90% de los casos, los puntos críticos son de propiedad privada.

Las medidas previstas son disuasivas, homologadas y respetuosas con los animales, como la instalación de pinchos, láminas de silicona, placas específicas y, de manera muy puntual, redes. Todas las actuaciones han sido validadas por los servicios técnicos municipales e incluirán un seguimiento posterior para comprobar la eficacia. «Este plan no sustituye la limpieza, sino que la complementa», ha subrayado Orts.

Desde una perspectiva de ecología urbana, Baucells ha defendido que hay que actuar sobre las fuentes de alimento, refugio y reproducción. Aunque las palomas no desaparecerán, se confía en que en dos años su población se pueda reducir entre un 60% y un 70%. En este sentido, también se ha puesto el foco en el Puerto de Tarragona, donde ya se han aplicado medidas para limitar el acceso de las palomas al pienso. «Lo que se hará en Tarragona puede servir de ejemplo para otras ciudades portuarias», ha afirmado.

Zonas donde se concentrarán las actuaciones

Las intervenciones se focalizarán especialmente en:

Rambla Nova i entorn del Teatre Metropol

Rambla Vella

Part Alta i entorn immediat

Carrer Major, Cavallers, Merceria, Comte, Riudecols, Cuirateries, Nau, Santa Anna, Àngel, Ventallols, Portalet, Escrivanies Velles, Mare de Déu de la Mercè i Baixada de la Misericòrdia

Eixos comercials i carrers del centre com Sant Francesc, Sant Agustí, August, Girona, plaça Verdaguer i Comte de Rius

Con este plan, el consistorio quiere ponerse manos a la obra a un problema enquistado desde hace años y avanzar hacia una ciudad más limpia y saludable.