Muere Manuel López Pasca, exconcejal del Ayuntamiento de Tarragona

Tarragona está de duelo por la muerte, a los 72 años, de Manuel López Pasca, concejal del Ayuntamiento de Tarragona entre 1999 y 2011 y expresidente de la Casa de Andalucía de Tarragona. López Pasca, va nèixer al Rosal de la Frontera, en la provincia de Huelva, y llegó a la capital tarraconense cuando tenía 10 años. Ha sido vinculado al PSC y fue concejal de Relaciones Ciudadanas durante el primer mandato del alcalde Josep Fèlix Ballesteros, entre 2007 y 2011.

Estudió a la Escuela Gual Villalbí de Torreforta y trabajó de técnico mercantil. El año 1999 fue en las listas del PSC y fue elegido concejal a la oposición.

En el ámbito político, López Pasca fue presidente de la Asociación de Exconsejeros Democráticos del Ayuntamiento de Tarragona. Nastiquer declarado, era socio y uno habitual en la tribuna del Nuevo Estadio, a la vez que su pasión por su tierra, Andalucía, lo llevó a estar vinculado a la Casa de Andalucía de Tarragona, entidad de la cual fue presidente, y a impulsar la Feria de Abril y la Romería.

