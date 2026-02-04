Comerciantes y hoteleros ven con buenos ojos que el Banco de España pueda convertirse en un Parador

Imagen de la fachada del Banco de España, ubicado en la Rambla Nueva, y que es objeto de interés por parte de un grupo hotelero.Gerard Marti Roig

Publicado por John Bugarin Redactor Tarragona Creado: Actualizado:

La posible transformación del Banco de España en un Parador Nacional de Turismo ha estado bien recibida por parte de los agentes económicos de la ciudad. Tanto la Cámara de Comercio como la Asociación Hotelera de Tarragona y la Asociación de Comerciantes de la Vía T defienden la necesidad de reactivar este edificio histórico — que fue clausurado en diciembre del 2003— y darle, por fin, un uso definitivo.

Tal como adelantó Diari Més, el edificio neoclásico situado en el número 101 de la Rambla Nueva es una de las opciones que el Ayuntamiento y el Estado tienen sobre la mesa para ubicar el futuro Parador. La presidenta de la Cámara de Comercio, Laura Roigé, valora positivamente que se plantee una solución para un inmueble tan emblemático: «Ojalá se pueda acabar reabriendo, porque llevamos mucho tiempo con un espacio único al centro de la ciudad que nadie sabe qué hacer».

«De entrada, que se le pueda dar un uso ya es una muy buena noticia», remarca. Con todo, Roigé expresa algunas dudas sobre si el edificio actual dispone de bastante superficie para acoger un establecimiento hotelero de estas características: «Si hacemos un Parador, lo tenemos que hacer bien, a la altura de los que hay por todo el Estado, que son grandes y muy emblemáticos».

El Banco de España cuenta con cerca de 3.000 metros cuadrados de superficie repartidos en tres plantas. No obstante, existe la posibilidad de construir un edificio anexo a la parte posterior de la finca, ya que es edificable. Hoy día, hay un espacio ajardinado de unos 580 metros cuadrados que está abierto a la ciudadanía. En cualquier caso, desde la Cámara remarcan que, hasta que no haya un proyecto elaborado, es difícil hacer una valoración concluyente.

«Producto de calidad»

La Asociación Hotelera de Tarragona ciudad también voz con buenos ojos la propuesta. «Un Parador Nacional de Turismo es un producto de calidad que no tenemos todavía», señala el presidente de la entidad, a Xavier Jornet, quien apunta que «normalmente son hoteles de cuatro estrellas o cuatro superiores, que encajan perfectamente con el tipo de clientes que queremos.» En este sentido, destacan que formar parte de la red estatal de Paradores «ayudaría a proyectar una mejor imagen de la ciudad».

«Haría que viniera más gente y atraería a un público nuevo que ata muy bien con el modelo de ciudad que buscamos», indica al representante del sector hotelero, quien apunta que tanto los restaurantes como los comercios se verían beneficiados. Con respecto al Banco de España, la asociación lamenta que no se hayan aprovechado los últimos años para preparar un proyecto sólido. «Hemos estado demasiado dormidos», dice Jornet, quién cree que la propuesta del Parador es «bastante racional» en comparación con otras ideas planteadas en el pasado.

Siete años después de su cierre, el edificio pasó a manos del Ayuntamiento que, desde entonces, ha buscado sin éxito diferentes fórmulas para reactivar el espacio. En el 2004, se anunció que el inmueble acogería dependencias estatales y, en el 2009, se propuso hacer un centro de interpretación turística. En el 2014, Josep Fèlix Ballesteros (PSC) planteó que el recinto se convirtiera en el Museo de la Química, iniciativa que evolucionó hacia el Rambla Science. El gobierno de Pau Ricomà (ERC) reformuló el proyecto como Banco de la Ciencia y del Conocimiento.

Dar vida al comercio

Desde la Vía T, la lectura también es claramente positiva. «El Banco de España es precioso y, además, está en la Rambla», destaca a su presidenta, Raquel Pizarro, quien señala que «un Parador en medio de la ciudad, en pie de calle, daría mucha vida». «Cualquier incremento de plazas hoteleras, y especialmente de esta categoría, beneficia el conjunto de la ciudad», añade la máxima representante de la asociación, la cual ha aprovechado también para pedir «más trabajo conjunto entre administraciones, hoteleros y comerciantes para aprovechar el gran potencial de Tarragona».