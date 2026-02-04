Cambia la plataforma de venta de entradas del monólogo de David Suárez en Tarragona

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

El monologuista David Suárez, conocido por su humor negro y provocador, actuará el próximo 28 de febrero de 2026 en el Palau Ferial y de Congresos de Tarragona. Con motivo de este espectáculo, la organización ha informado de un cambio en el sistema de venta de entradas.

A causa de problemas con la empresa de ticketing Passline, ajenos tanto al artista como a la organización del acontecimiento, se ha decidido cancelar la venta de entradas a través de esta plataforma. Passline se pondrá en contacto por correo electrónico con los clientes que ya hayan comprado entradas para que puedan solicitar la devolución.

A partir de ahora, las entradas para el monólogo de David Suárez se podrán adquirir a través de la nueva plataforma oficial de venta, www.giglon.com.