OCIO
Cambia la plataforma de venta de entradas del monólogo de David Suárez en Tarragona
La venta deja de hacerse a través de Passline y pasa a Giglon por problemas con la empresa de ticketing
El monologuista David Suárez, conocido por su humor negro y provocador, actuará el próximo 28 de febrero de 2026 en el Palau Ferial y de Congresos de Tarragona. Con motivo de este espectáculo, la organización ha informado de un cambio en el sistema de venta de entradas.
A causa de problemas con la empresa de ticketing Passline, ajenos tanto al artista como a la organización del acontecimiento, se ha decidido cancelar la venta de entradas a través de esta plataforma. Passline se pondrá en contacto por correo electrónico con los clientes que ya hayan comprado entradas para que puedan solicitar la devolución.
A partir de ahora, las entradas para el monólogo de David Suárez se podrán adquirir a través de la nueva plataforma oficial de venta, www.giglon.com.