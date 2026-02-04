Arden dos coches de madrugada cerca del campo de fútbol de Torreforta

Dos vehículos han ardido esta madrugada en las inmediaciones del campo de fútbol de Torreforta, en Tarragona. El aviso se ha producido a las 03.36 horas y hasta el lugar se ha desplazado una dotación de los Bombers, que ha trabajado para extinguir las llamas y evitar que el fuego se propagara a otros coches estacionados en la zona.

Tal y como se puede ver en un video que los propios Bombers han publicado a través de las redes sociales, los vehículos han quedado muy afectados por el incendio. Eso sí, los efectivos han logrado que el resto de coches aparcados en las proximidades no hayan sufrido grandes daños, y no se han registrado heridos.