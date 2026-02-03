Suspendida la ZBE en Tarragona y Reus mientras se alarga la crisis de Rodalies

Publicado por Redacció ACN Creado: Actualizado:

El Gobierno ha iniciado el proceso para mantener la suspensión de las zonas de bajas emisiones (ZBE) ante la situación excepcional de movilidad provocada por la crisis de Rodalies, una medida que afecta directamente ciudades como Tarragona y Reus y que se mantendrá mientras el servicio ferroviario no recupere la normalidad.

El comisionado por el traspaso de Rodalies, Pere Macias, ha afirmado que el servicio ha quedado «restablecido» después de que este martes por la mañana se haya suspendido dos veces por una incidencia en el centro de control de Adif. «La información que hay es que el servicio en estos momentos está restablecido», ha dicho.

Ha añadido que la segunda suspensión, poco después de las 8h, ha sido «muy breve» y que se ha tratado «simplemente de un reajuste» derivado de la primera suspensión. Sobre la primera, ha indicado que los han informado de que el paro ha sido «de unos 10 minutos». Por otra parte, ha anunciado que el Gobierno ha iniciado el proceso para mantener la suspensión de las zonas de bajas emisiones (ZBE) y ha pedido a Renfe que refuerce los servicios en autobús en algunas líneas.

Refuerzo de los servicios alternativos por carretera

Por otra parte, ha explicado que han pedido a Renfe el refuerzo y la ampliación de algunos de los servicios que se están prestando con autobuses en varias líneas.

Una de estas es la R8, que hacía servicio alternativo de Mollet en Martorell, pero a partir de este miércoles el servicio se iniciará en Granollers, según ha indicado el comisionado. Eso servirá, según Macias, para reforzar el tramo de Granollers a Mollet, en constatar que va «muy cargado» y a dónde los usuarios pedían este refuerzo.

Por otra parte, las plataformas de usuarios también habían expresado sus quejas por el servicio alternativo que afecta a Reus y Valls, y a su conexión con Barcelona, por la situación de los regionales del sur. Delante de eso, el Gobierno ha transmitido a Renfe la necesidad de que complemente estos servicios alternativos.

En tercer lugar, el comisionado ha indicado que también quiere que se vuelva a analizar el servicio por carretera que ya estaba establecido a la R3 por obras, a fin de que se puedan adaptar y ampliar los horarios a la actual realidad, derivada de la crisis en Rodalies.