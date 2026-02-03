Retrasos de hasta más de una hora en Tarragona a raíz de las incidencias en el centro de control de Adif

Operarios de Adif revisan una vía en la entrada de la estación de Tarragona, este martes por la mañana.

Las incidencias de primera hora de este martes en el centro de control de Adif en Barcelona han provocado retrasos en la red ferroviaria. En Tarragona, los trenes han llegado a circular con más de una hora de retraso según el horario previsto, si bien poco a poco parece que la puntualidad mejora.

Así, el tren que tenía que ir hacia Reus a las 7.44, ha acabado saliendo a las 9; mientras que la R16 que iba en dirección Tortosa ha salido a las 9.44 horas, exactamente una hora más tarde del previsto. En sentido Barcelona, los retrasos han superado los 30 minutos. «Normalidad en el servicio», ha ironizado Marc Horn; mientras que Ana y Maribel, dos jubiladas que venían a pasar el día en Tarragona se lo han cogido con calma: «hemos ido lentos pero hemos ido bien».