El Puerto de Tarragona actualiza los paneles informativos de su ruta patrimonial

El Puerto de Tarragona ha renovado los paneles informativos de su Ruta Patrimonial con el objetivo de mejorar la legibilidad y reforzar la divulgación de su legado histórico. El deterioro provocado por el paso del tiempo y las inclemencias meteorológicas había afectado a los paneles existentes, hecho que ha motivado la actualización de un total de once elementos de señalización repartidos por el Muelle de Costa y el dique de Levante.

Los paneles informativos están instalados en el Muelle de Costa y al dique de Llevant, en frente o en un lugar próximo donde se encuentra el elemento patrimonial sobre el cual se refieren. Concretamente, en el Muelle de Costa, hay los paneles del bote de cadenas (ante la entrada del Museo), de la grúa eléctrica ligera (al lado del acceso al Museo), de los Tinglados (ante el acceso al Tinglado 1), de las dos grúas Zorroza (situadas una en lado interior del Muelle de Costa y la otra en la rotonda de la Comandancia Naval), de la grúa Boetticher (lado interior del Muelle de Costa), y de los derrelictos encontrados durante la construcción del paso soterrado de la plaza de los Carros y que actualmente se pueden ver en el Museo.

En todos estos paneles, hay que sumar el del Reloj del Puerto, que se encuentra junto a este elemento patrimonial, en el nuevo paseo que se ha creado gracias a la construcción del Parque del Puerto; el del dique de Levante, que se encuentra en el Km0; el del Faro del Muelle de Aragón; y el del Faro del Cuerno, ubicado a su delantera, al extremo del dique de Levante.

La ruta patrimonial del Puerto de Tarragona

La Ruta Patrimonial del Puerto de Tarragona es un recorrido por la veintena larga de elementos vinculados a la actividad comercial e industrial del Puerto. El punto de inicio de la Ruta es el Teatrillo del Serrallo (antigua Cofradía de Pescadores). Desde aquí, el recorrido se alarga por un total de cuatro kilómetros, que incluyen el Muelle de Costa y el dique de Levante.