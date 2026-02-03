Los pescadores de Tarragona alertan de una situación «cada vez más crítica»

Publicado por Marta Omella Redactora Tarragona Creado: Actualizado:

Los pescadores de Tarragona advierten que la situación del sector es cada vez más complicada, tanto por la disminución del pescado como por el endurecimiento de la normativa europea. Según explica el vicepresidente de la Cofradía de Pescadores, Josep Miquel Budesca, el estado del mar ya no es lo mismo que años atrás. «Antes había mucho más pescado y ahora cada vez hay menos», asegura. Una realidad que, aun a pesar de reconocer la necesidad de preservar los recursos, se agrava con medidas que considera excesivamente estrictas. «Cada vez son normas más fuertes y los pescadores tenemos la sensación que nos quieren sacar del mar», afirma.

Esta presión constante, dice, acaba desanimando al colectivo. «Con tantas dificultades, cada vez tenemos menos ganas de salir a pescar», lamenta. A eso se suma la falta de relevo generacional. «La gente del mar cada vez es más mayor, cuando se jubilan cierran el negocio, las barcas acaban y no hay jóvenes que quieran continuar», explica. A pesar de este panorama, el vicepresidente asegura que el sector sigue resistiendo. «Aguantaremos mientras podamos y, mientras sea posible, seguiremos llevando pescado a tierra», afirma.

El Diario Electrónico de a Bordo

Con respecto a las últimas novedades normativas, critican el nuevo reglamento del Diario Electrónico de a Bordo, que consideran «inasumible». «Quieren que cuatro horas antes de llegar a tierra ya digamos qué pescado llevaremos», explica. Según denuncia, esta exigencia no se adapta a la realidad de muchas barcas pequeñas. «Hay días que salimos a las seis de la mañana y a las ocho y media ya estamos en tierra. Cuatro horas antes todavía estamos en el mar», señala. «Además, ahora quieren hacer pesar el pescado en la barca. Nosotros tenemos embarcaciones pequeñas, con mal tiempo o incluso con buen tiempo, pesar todo el pescado es muy complicado», dice.

«Tenemos miedo de no poder cumplir las medidas y que, encima, nos sancionen por cosas que vemos inviables. Todo son palos en las ruedas», concluye.