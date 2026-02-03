Mujeres y enología: historias que inspiran

El calendario se puede conseguir de manera gratuita en la web de la Unidad de Igualdad o en varios puntos de la URV.Cedida

Publicado por Cristina Serret Creado: Actualizado:

Visibilizar a las mujeres en el ámbito del conocimiento es un acto de justicia. Pero también contribuye al progreso científico y social, porque ayuda a desmontar estereotipos como lo que afirma que la ciencia es cosa de hombres, a la vez que ofrece referentes femeninos a las niñas y jóvenes: conocer a otras mujeres científicas facilita que se imaginen a ellas mismas en los mismos roles. Está en este ámbito que la Unidad de Igualdad de la URV publica desde hace diecisiete años un calendario dedicado a mujeres que han sido relevantes en un ámbito de conocimiento. Esta publicación hace visible el nombre de aquellas mujeres que han contribuido al avance de la ciencia en sectores históricamente masculinizados. De esta manera hasta ahora la Unidad de Igualdad ha puesto la mirada en mujeres arqueólogas, ingenieras, sociólogas, historiadoras del arte, físicas o geógrafas entre otras disciplinas.

En la edición de este 2026 la publicación ha llevado a primer plano a doce mujeres de todo el mundo vinculadas en el sector vitivinícola que, en escenarios marcados por la desigualdad, impulsaron innovaciones técnicas, se encargaron de la gestión patrimonial e hicieron grandes aportaciones sociales y científicas.

Para hacer el calendario, la URV ha trabajado con la Facultad de Enología, de manera que los textos han sido editados por las investigadoras Miriam Lampreave, Alba Marco y Rosa Maria Pastor. Cada mes está dedicado a una de estas mujeres, de la cual se desgrana una pequeña nota autobiográfica donde se subraya su aportación.

En el calendario se destacan figuras históricas desde el siglo XVIII hasta la actualidad. Entre estas mujeres de referencia hay pioneras como Adelaide Ferreira (1811-1896), la legendaria Ferreirinha, que defendió la identidad del vino de Oporto durante la crisis de la filoxera; Barbe Nicole Clicquot (1777-1866), conocida como la Veuve Clicquot, que transformó el método champenoise, perfeccionó técnicas de elaboración y consolidó la hegemonía de su marca en mercados internacionales; o la baronesa Philippine de Rothschild (1933-2014), que encarnó el refinamiento del vino de Burdeos y la apertura en nuevos mercados con una mirada cosmopolita y rompedora. La presencia catalana es representada por Dolors Sala Vivé (1889-1978), enóloga que contribuyó decisivamente a consolidar la bodega Freixenet y dio valor a la tradición del cava.

El calendario se puede descargar de manera gratuita en la web de la Unidad de Igualdad o recogerlo en el campus Cataluña, en la oficina de la Unidad o en el CRAI.