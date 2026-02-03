El MAMT conmemora 50 años con una programación especial que mira al pasado y al futuro

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

El Museo de Arte Moderno de la Diputación de Tarragona (MAMT) celebra este 2026 su 50.º aniversario con una programación excepcional que reivindica su trayectoria como equipamiento cultural de referencia y, al mismo tiempo, proyecta nuevas miradas hacia el futuro, según ha destacado Noemí Llauradó este martes.

El acto, que también ha contado con la participación del diputado de Promoción Social y Cultural de la Diputación, Òscar Sánchez, ha avanzado un calendario que se inició el pasado enero con la exposición ‘SSSSS’, del ganador de la Bienal Diputación de Tarragona 2025, a Marc Vives, y que continuará este próximo viernes, día 6 de febrero, con la inauguración de la muestra ‘Adq__s_c__ns MAMT (y +)’ sobre obras adquiridas en los últimos años para formar parte del fondo del MAMT. Se trata de piezas diversas (incluyendo tapices contemporáneos o, por primera vez, cómicos) de autores como Josep Royo Joan Rom, Raquel Sánchez Friera, Aureli Ruiz, Núria Rion, Ariadna Parreu, Esther Ferrando, Mariaelena Roqué, Mari Chordà, Marcel Pey o Francesc Tosquelles, entre otros. Se podrá ver hasta junio.

Otro de los platos fuertes de este cincuentenario será la exposición dedicada a la vertiente artística del arquitecto tarraconense Josep Maria Jujol, en el marco de un proyecto conjunto con el Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) y la demarcación de Tarragona del Colegio de Arquitectos de Cataluña (COAC), de noviembre de 2026 a enero de 2027. En la muestra se podrán contemplar proyectos desarrollados en la demarcación por Jujol, una de las figuras más singulares del modernismo catalán. La exposición, comisariada por el artista Perejaume, es una parte diferenciada y deslocalizada de la exposición que se abrirá en paralelo al MNAT.

Asimismo, destaca la exposición de fotografías de la Colección Forvm, de los galeristas Chantal Grande y David Balsells y que la Generalitat acordó adquirir el año pasado para depositarla en el MAMT, a propuesta de la Diputación de Tarragona. La colección Fòrum, considerada una de las mejores colecciones privadas de fotografía nacional, estatal e internacional, consta de casi 1.700 fotografías, de 356 autores y autoras de renombre, de los años 50 del siglo XX hasta la actualidad. La muestra en el MAMT, del 5 de julio al 30 de noviembre, estará comisariada por Marta Daho e incluirá una selección de estas fotografías.

Julio Antonio, escultor de Móra la Nova con una presencia destacada en la colección permanente del MAMT, será objeto de una exposición a partir de septiembre: ‘Julio Antonio, entre el realismo y la memoria’. La muestra revisita su obra y la dota con nuevas interpretaciones mediante diferentes ejes temáticos: ‘La mirada popular’ (comisariada por Pablo Allepuz), sobre el universo realista del artista; ‘El cos’ (Elina Norandi y Juan Carlos Bejárano), donde se analiza como el artista presenta el cuerpo masculino alejado de la idealización heroica; ‘La nació imaginada’ (Joan Minguet Batllori), donde se explora la dimensión ideológica de la obra, y ‘Memòria i silenci’ (David Bestué), en torno a las esculturas funerarias y conmemorativas. Esta renovación está presentada y contextualizada por Antonio Salcedo y Rosa Ricomà.

La programación en este año del 50.º aniversario incluye la muestra de Mariona Moncunill ‘No vagis a buscar els infants a l'escola, encara’; el ciclo ‘Dret a rèplica’, Comisariado por Juan de Nieves y con Gonzalo Elvira como artista invitado; SCAN Photobooks, enel marco del Festival Internacional de Fotografia SCAN Tarragona; el Día y la Noche de los Museos, con un desfile de moda sostenible con Fermín & Gilles y el Viaje a la Constelación Museo, o la exposición del MAMT Pedagógico, entre otros actos.

Un ‘epicentro de arte vivo’

La presidenta Noemí Llauradó ha resaltado el hecho que «cada vez más, el MAMT da cabida y promueve un arte más transversal, donde se funden géneros diversos, con un protagonismo mayor de las nuevas tendencias audiovisuales y tecnológicas. Eso nos convierte en un epicentro de arte vivo, que se adapta a los nuevos tiempos y que nos ofrece las últimas tendencias en este ámbito». Al mismo tiempo, ha destacado «el compromiso del Museo de Arte Moderno de la Diputación de Tarragona y del conjunto de nuestra institución hacia las creadoras y los creadores y, en definitiva, hacia el talento que nace en nuestras comarcas».

De su parte, el diputado Òscar Sánchez ha hecho énfasis en el trabajo que se lleva a cabo desde el MAMT Pedagógico para acercar el arte a los más jóvenes, mediante visitas y actividades dirigidas a escolares de los centros de la demarcación. «De esta manera, estamos sumergiéndolos en nuestros autores y autoras, en nuestro patrimonio artístico, estamos propiciando nuevos públicos de los museos para el futuro y, sobre todo, estamos despertando en muchos jóvenes la curiosidad, la creatividad, el diálogo y el espíritu crítico, unos activos que son inherentes al mundo del arte,» ha indicado.

Futuro traslado y ampliación del MAMT

En el transcurso de la presentación de la programación de los 50 años del MAMT, se ha hecho mención al futuro traslado y ampliación del museo en el actual edificio del Palau de la Diputación, una iniciativa que ya se adelantó en noviembre pasado conjuntamente con la Generalitat y que se plantea como un cambio cualitativo y un impulso para el arte y la cultura de la demarcación de Tarragona.

Después de que en noviembre se firmara el protocolo de intenciones para el futuro MAMT con la consejera de Cultura de la Generalitat, Sònia Hernández, este año 2026 se empezará a redactar el plan museológico y el proyecto participativo para este plan museológico. En la actualidad, se está trabajando en la licitación de este plan, y una vez los trabajos para el plan hayan empezado, también se licitará el plan de usos. Todo estará terminado antes de junio de 2027, en base al compromiso a que se llegó con el convenio con la Generalitat.