El Hospital Joan XXIII atiende una treintena de casos nuevos de cáncer de tiroides cada año y más de 550 visitas

El Hospital Universitario Joan XXIII de Tarragona atiende una treintena de nuevos casos de tiroides cada año y supera las 550 visitas anuales relacionadas con esta patología, el cáncer endocrino más frecuente. En los últimos años, esta actividad ha crecido de manera sostenida, en paralelo a una detección cada vez más precoz.

El número de visitas ha aumentado progresivamente, en el 2022 fueron 462, 509 en el 2023, 578 el 2024 y 552 en el 2025. Este incremento ha ido acompañado de una reorganización de la atención y el desdoblamiento de la consulta con dos profesionales ha permitido atender a más pacientes y mejorar el seguimiento clínico. La cirugía endocrina, con más de 100 intervenciones anuales, consolida el centro como referente en casos complejos.

El cáncer de tiroides es el más habitual entre los cánceres endocrinos y, en las últimas décadas, su incidencia ha aumentado de manera notable: ha pasado de 4,9 casos diagnosticados por cada 100.000 habitantes el año 1975 a 14,3 casos por cada 100.000 habitantes en el 2015. Este hecho ha sido, en gran parte, por una detección más precoz, a menudo de tumores de medida pequeña. Todo no se ha traducido en un incremento de la mortalidad, pero sí en un cambio en el abordaje clínico, con una tendencia hacia tratamientos menos agresivos en pacientes con tumores pequeños y de bajo riesgo.

Desde el hospital indican, que uno de los principales factores que ha impulsado esta evolución ha sido la introducción de la biología molecular, que permite identificar dianas terapéuticas específicas y determinar marcadores de agresividad y de riesgo de recurrencia. A este avance se suma la incorporación progresiva de la inteligencia artificial como herramienta de apoyo al diagnóstico por la imagen, especialmente en la valoración de los nódulos tiroideos. «Hoy sabemos que no todos los pacientes se tienen que tratar de la misma manera; valoramos el riesgo de mortalidad y de recurrencia y, en función de este riesgo, decidimos el tratamiento», ha explicado la jefa del Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital Joan XXIII, Ana Megia.

Este abordaje individualizado se basa en un modelo de atención multidisciplinar en que participan profesionales de endocrinología, cirugía endocrina, anatomía patológica, medicina nuclear, oncología y radiodiagnóstico. Este trabajo conjunto permite decidir de manera consensuada la extensión del tratamiento quirúrgico, la indicación de vigilancia activa o el uso de terapias poco agresivas, así como los tratamientos complementarios cuando son necesarios.

Intervenciones para excluir la malignidad

En este contexto, la sección de Cirugía Endocrina del Hospital Joan XXIII tiene un papel «clave» en el tratamiento del cáncer de tiroides. Entre los años 2022 y 2025, ha llevado a cabo 416 procedimientos quirúrgicos de glándula tiroidea, con una media superior al centenar de intervenciones anuales. Aproximadamente un tercio de estas han confirmado un diagnóstico de malignidad, mayoritariamente cáncer papilar de tiroides, el subtipo más frecuente y con mejor pronóstico.

Un 26,9% de los más de 400 procedimientos quirúrgicos han sido intervenciones para excluir la malignidad. «Se trata de pacientes a quién se diagnostica un nódulo tiroideo del cual no se puede excluir la malignidad y se recomienda la intervención para hacer el diagnóstico histológico definitivo», ha indicado el coordinador de la sección de Cirugía Endocrina del centro hospitalario, Marc Vallvè.

El hospital también actúa como centro de referencia para casos complejos derivados de otros centros del territorio. Eso hace que se consolide como centro de alta especialización en patología tiroidea. La próxima semana, se ha organizado una jornada de formación dirigida a profesionales sanitarios centrada en el diagnóstico, el seguimiento y el tratamiento del cáncer de tiroides para actualizar conocimientos e incorporar de manera progresiva los avances diagnósticos y terapéuticos a la práctica clínica habitual.