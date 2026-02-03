Diari Més

Denunciado en Tarragona por intentar hacer trampas en la prueba por recuperar los puntos del carné

Este hecho supone una sanción de 500 euros de multa y 6 meses sin poder presentarse a la prueba

El hombre llevaba una cámara integrada en el cuerpo.Mossos d'Esquadra

Agentes de los Mossos d'Esquadra del Grupo de Investigación y Documentación (GRD) pertenecientes al Área Regional de Tráfico de la Región Policial Camp de Tarragona han denunciado este lunes mañana un hombre de 53 años que quería utilizar un sistema de cámaras y teléfonos móviles por hacer trampas en la prueba teórica para recuperar los puntos del permiso de conducir.

El hombre se presentaba porque había perdido todos los puntos del carnet de conducir. Según explica la policía autonómica, la sanción por este hecho son 500 euros de multa y 6 meses sin poder presentarse a la prueba de recuperación del carné.

