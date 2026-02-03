La demarcación contará con ocho nuevos juzgados: «Era una reivindicación histórica»

Publicado por Oriol Castro Redactor Tarragona Creado: Actualizado:

Los juzgados de Tarragona se reforzarán este 2026. La demarcación lo necesita y lo reclama desde hace mucho tiempo y, por fin, el Estado ha escuchado las quejas. Por una parte, en la ciudad de Tarragona, este año se abrirán cinco nuevos juzgados. Habrá una nueva sección de Laboral y otra de Mercantil. Además, se abrirán tres nuevos juzgados Civiles. Les medidas del gobierno de Pedro Sánchez también llegarán al Vendrell, donde se abrirán dos juzgadas mixtas, de Civil y de Instrucción, y en Valls también se establecerá una sección mixta. Así se recoge a la propuesta de Real Decreto que está trabajando el Ministerio de Justicia. En un comunicado, el ejecutivo estatal remarca que, a nivel estatal, se trata de la «mayor ampliación de la historia».

Se trata de unas 500 plazas judiciales por todo el país. «La creación de medio millar de plazas en un año, una cifra superior a la suma de las creadas durante la última década, es posible gracias a la Ley d?Eficiència del Servicio Público de Justicia. Esta norma introduce a un nuevo modelo organizativo más moderno y eficiente: elimina los juzgados antiguos formatos para|por un único juez y su equipo de funcionarios y los sustituye por tribunales de instancia, órganos colegiados formados por varios jueces que cuentan con una única Oficina Judicial de apoyo técnico,» indica el Ministerio en el comunicado. Desde el Ilustre Colegio de la Abogacía de Tarragona (ICAT) la valoración de estas medidas es «positiva». «Era una reivindicación histórica», expresa David Rocamora, presidente del ICAT.

Evitar colapso

Sobre todo lo era la creación de un segundo juzgado Mercantil en Tarragona, ante un colapso que vive el único juzgado de esta especialidad que hay en la demarcación. La situación se agravó a raíz de la reforma de la Ley de Segunda Oportunidad que entró en vigor en septiembre del 2022, ya que los juzgados Mercantiles absorbieron todos los casos de esta índole. «Hay que tener en cuenta que se están haciendo juicios por la tarde con el fin de desembolsar de casos el juzgado», añade Rocamora. La Ley de Segunda Oportunidad es un instrumento jurídico que permite al deudor de buena fe cancelar sus deudas pendientes de manera legal.

Más secciones en la Audiencia

Con todo, los abogados tarraconenses exigen un paso más a Félix Bolaños, Ministro de Justicia. «Hace falta que se abran dos secciones Penales más y una de Civil a la Audiencia de Tarragona», apunta al presidente del ICAT. Todo apunta a que esta ampliación tendrá que esperar en|a años próximos. Aunque podría tener alguna oportunidad ya que ahora esta propuesta de Real Decreto inicia su tramitación, recogiendo las aportaciones del Consejo General del Poder Judicial y de las diferentes Comunidades Autónomas.