La campaña ‘Peix de Tarragona, tot un gust’ vuelve para reforzar la pesca local y la identidad marinera

Publicado por Marta Omella Redactora Tarragona Creado: Actualizado:

Arranca la quinta edición de la campaña Peix de Tarragona, tot un gust. La iniciativa, impulsada desde el Servicio de Desarrollo Local de Tarragona Impulsa, se organiza con el objetivo de poner en valor la pesca local, el trabajo de los pescadores y pescaderos y promover el consumo de proximidad. «Este proyecto quiere acercar a la ciudadanía la gran riqueza de la pesca de nuestra casa, nuestra costa y la vida del mercado. Además, tiene la intención de promover un consumo de proximidad sostenible con el valor cultural, social y económico que comporta», afirmó ayer la consejera de Promoción Económica, Montse Adan, durante la presentación de la campaña. «Estas acciones ayudan a nuestros pescadores y refuerzan la identidad de Tarragona. La ciudad no sería lo mismo sin el Serrallo, la Cofradía y la gente del mar», añadió.

Como es costumbre, la campaña llega con un nuevo calendario pesquero, que este año lleva por eslogan Un any de mar, un tast d'història. El calendario está basado en imágenes antiguas de pescadores y pescaderas del barrio del Serrallo, cedidas por el Archivo y el Museo del Puerto, y quiere reconocer los oficios tradicionales y las personas que han formado parte de la historia marinera de la ciudad. Se distribuirá en varios puntos, como Tarragona Impulsa, el Patronato de Turismo, la Consigna del Mercado Central, la Cofradía de Pescadores y el Museo del Port.

Como novedad, a partir de hoy se repartirán también 400 bolsas térmicas reutilizables entre la clientela que haga compras superiores a los 30 euros de producto local en las pescaderías participantes del Mercado Central, del Mercado de Torreforta y de otros establecimientos de la ciudad. La campaña incluye, además, la producción de cuatro vídeos promocionales vinculados a la Economía Azul. Estos quieren dar a conocer todo el universo rodea el pescado de Tarragona, como el día a día del mercado, el recorrido del pescado del mar a mesa y propuestas gastronómicas.

Actividades culturales

El Museo del Port también se añade a la iniciativa con varias actividades a lo largo del año, como la exposición Dones de mar, oficis amb nom de dona, talleres gastronómicos, visitas a la Lonja, y una exposición para conmemorar los 75 años del primer Concurso de Mestres Romescaires de Tarragona, entre otros. La campaña también cuenta con la colaboración de la Cofradía de Pescadores, la Asociación de empresarios de hostelería Tarragona ciudad, el Patronato de Turismo y Mercados de Tarragona, que mantiene la iniciativa, Tu compres, nosaltres cuinem, impulsada con la subvención del GALP.