El Banco de España se une al abanico de posibles ubicaciones para el Parador Nacional de Turismo

El Banco de España cerró en el 2003 y, siete años después, el histórico edificio situado en la Rambla Nueva pasó a manos del Ayuntamiento.

El Banco de España podría acoger el Parador Nacional de Turismo de Tarragona. Este emblemático edificio situado en el corazón de la Rambla Nova se encuentra dentro del abanico de opciones que el Ayuntamiento y el Estado tienen sobre la mesa. Hasta ahora, sólo habían trascendido dos posibles ubicaciones, Casa el Arcediano y la Casa Montoliu, las cuales han ido perdiendo bastante los últimos meses.

Según ha podido saber Diari Més, técnicos del Ministerio de Industria y Turismo realizaron una visita técnica al Banco de España durante el último trimestre del 2025 para valorar el estado del inmueble y comprobar si reúne las características adecuadas para ser convertirse en un Parador. Desde el ejecutivo español señalan, sin embargo, que «todavía no hay nada decidido». Sin embargo, recuerdan que el Estado «ya ha mostrado su predisposición de atender esta petición» y aseguran que «existe la directriz de trabajar».

Tarragona espera, desde hace muchos años, contar con un establecimiento hotelero de estas características. Durante este mandato, el alcalde, Rubén Viñuales, ha intensificado la lucha para que la ciudad cuente, por fin, con un Parador Nacional. Ahora hace un año, el alcalde entregó una carta al ministro Jordi Hereu para hacer este reclamo, a la vez que proponía dos opciones de emplazamientos.

Desde un primer momento, la opción preferida de Viñuales ha sido Casa el Arcediano, aunque la situación actual del edificio, que es de titularidad privada, complica la operación. El propietario de este histórico palacete —construido el siglo XIII— debe cerca de un millón de euros: 300.000 euros multas para no cuidar el inmueble y otros 620.000 euros por las obras de emergencia que el consistorio tuvo que ejecutar de forma subsidiaria en febrero del 2024, por la caída de una parte del tejado.

La expropiación se presenta como la solución más viable para desencallar este escenario y que el consistorio pueda rehabilitar Casa el Arcediano para que acoja un Parador. La otra alternativa que se planteó al ministro Hereu fue la Casa Montoliu, que quedará vacía el año 2031, cuando la Escuela y Conservatorio de Música se traslade en la Tabacalera. Sin embargo, la Diputación de Tarragona, que es la propietaria, enfrió desde un primer momento la posibilidad de hacer un Parador.

Espacios más grandes

Más allá de las dificultades que presentan estas dos opciones, el Estado apuesta por encontrar espacios más grandes que puedan acoger un mayor número de habitaciones. En este sentido, el Banco de España sería ideal, ya que la parte posterior de la finca es edificable y se puede construir un nuevo inmueble. Eso sí, antes sería necesaria la aprobación del nuevo Plan de Ordenación Urbanística Municipal (POUM).

Tal como explicó Diari Més, varias empresas han mostrado interés por convertir el Banco de España en un hotel, sin embargo, para que eso sea posible, hay que modificar los usos establecidos para este edificio en el POUM vigente. Actualmente, tiene la calificación de equipamiento comunitario y no permite usos que comporten actividades «de carácter lucrativo o comercial».

El Ministerio y el Ayuntamiento siguen trabajando en la definición de la ubicación del futuro Parador, que «todavía no está decidido al 100%». Así lo señaló el alcalde Viñuales en la entrevista publicada ayer, en la cual también manifestó la voluntad de firmar el convenio con el Gobierno español —para blindar su compromiso— antes de acabar el mandato.