El Ayuntamiento reformará este año la cubierta de la piscina de SPiSP

En los últimos meses, una situación frecuente en la piscina de Sant Pere i Sant Pau es que, de forma preventiva, se cierra el espacio por el desprendimiento de las placas de la cubierta. El último caso va succeïr la semana pasada. El domingo pasado por la noche se desprendieron placas y se trabajó con «celeridad» a fin de que la instalación volviera a estar totalmente operativa el martes, explicaron desde el consistorio. Desgraciadamente, sin embargo, se volvieron a desprender otra placa y por|para criterios de seguridad la instalación se tuvo que cerrar. Sin embargo, se trabajó y se reabrió el más bien posible.

Evitar incidencias

Con el fin de evitar episodios parecidos y garantizar la continuidad del servicio sin interrupciones, Tarragona Esports ya tiene terminado el proyecto de reforma global de la cubierta y los trabajos saldrán a licitación en breve. Les obras permitirán mejorar la resistencia de la cubierta evitando nuevas incidencias, explican desde el Ayuntamiento.

Más allá, esta actuación no es la única que se espera en los equipamientos deportivos del barrio tarraconense. El Ayuntamiento tiene sobre la mesa la actualización del proyecto del gimnasio a Sant Pere i Sant Pau. El año 2011, se elaboró un primer proyecto ejecutivo, el cual fue actualizado en el 2022 para adaptarlo a los nuevos reglamentos medioambientales y eléctricos.

A la espera de los vestuarios

El consistorio trabaja para que el equipamiento se pueda empezar a construir pronto, pero, antes, tendrá que volver a modificar el proyecto para adecuarlo a los cambios normativos del Código Técnico de Edificación (CTE). El futuro gimnasio se construirá en el complejo deportivo municipal de Sant Pere i Sant Pau, donde también se llevarán a cabo otras actuaciones importantes para mejorar las instalaciones actuales.

Entre otros, se contempla la ampliación y mejora de los vestuarios de la piscina, que pasarán de ser cuatro a nueve. El nuevo centro se prevé que tenga una superficie de 1.649 metros cuadrados, con un ascensor que conectará el nuevo edificio con el pabellón. En el mandato anterior, se sacó adelante uno modificativo de crédito de 1,5 millones de euros para sacar adelante el proyecto del futuro gimnasio de Sant Pere i Sant Pau.