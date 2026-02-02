Tarragona saca a licitación los trabajos de pintura de las escuelas Campclar, els Àngels y el Serrallo

El Ayuntamiento de Tarragona saca a licitación los trabajos de pintura de las escuelas Campclar, els Àngels y el SerralloTjerk van der Meulen

El Ayuntamiento de Tarragona ha puesto en marcha el proceso de licitación para ejecutar los trabajos de pintura en tres centros educativos de la ciudad. Las actuaciones prevén la renovación de techos y paredes de aulas y pasillos de las escuelas Campclar, els Àngels y El Serrallo, con el objetivo de mejorar el estado y el confort de los espacios educativos.

El presupuesto base de licitación es de 286.547,86 euros y el plazo para presentar ofertas permanecerá abierto hasta el próximo 20 de febrero, a las 14 horas.

«Una de las prioridades del Instituto Municipal de Educación de Tarragona y del Ayuntamiento de Tarragona es garantizar que los centros escolares de la ciudad estén en las mejores condiciones posibles. Por este motivo, es esencial trabajar de manera continuada y destinar los recursos necesarios a su mantenimiento. Queremos unas instalaciones educativas de calidad para que ofrezcan entornos seguros, adecuados y estimulantes, que contribuyan al bienestar del alumnado y favorezcan su éxito educativo,» ha manifestado la consejera de Educación, Isabel Mascaró.

El plazo de ejecución de los trabajos es de tres meses para la actuación en las escuelas Campclar y els Àngels; y de dos meses para las obras que se harán en la escuela El Serrallo.