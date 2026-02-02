Tarragona llora la muerte de Rodolfo Cortés, el primer director del Servicio Arqueológico de la URV

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

Rodolfo Cortés Cortés, figura clave de la arqueología en Tarragona y primer director del Servicio Arqueológico de la Universidad Rovira i Virgili, ha fallecido recientemente, dejando una huella profunda en la investigación y la docencia universitaria. Vinculado a la Universidad desde sus inicios, empezó su trayectoria como profesor de Arqueología de la División VII de la Universidad de Barcelona en octubre de 1974, y desde julio de 1992 se adscribe a la URV, donde siguió formando generaciones de arqueólogos e impulsando proyectos de investigación de gran impacto.

Cuando llegó a Tarragona el arqueólogo Eudald Carbonell el año 1988 ambos pusieron en marcha el Laboratorio de Arqueología de la UB en Tarragona (LAUBT) que incluía la prehistoria y la arqueología clásica. Años más tarde, con la creación de Rovira i Virgili se transformaría en LAUT (Laboratorio de Arqueología de la Universidad de Tarragona), que finalmente daría paso al IPHES-CERCA (Instituto Catalán de Paleoecología Humana y Evolución Social).

Entre los hitos alcanzados como Laboratorio de Arqueología de la Universidad de Tarragona, el año 1995 y junto con Carbonell dieron a conocer los primeros restos arqueológicos que unas lluvias pusieron al descubierto en el Barranco de la Boella (La Canonja), de un millón de años de antigüedad.

Dirigió el Servicio Arqueológico de la Universidad desde el año 1994 hasta el 2002, que aglutinaba estudiantes y profesorado para hacer excavaciones a la zona de Tarragona y que se convirtió en el lugar de formación de los futuros arqueólogos. En aquel periodo se llevaron a cabo en esta ciudad excavaciones tan trascendentes como las de la Plaza de la Fuente para acoger el parking actual, en la arena del Circo romano, y las del terreno que ocupa el centro comercial Parc Central, donde se puso al descubierto una basílica paleocristiana de gran importancia.

También fue director de del Instituto de Arqueología y de Estudios del Mundo Antiguo (IAEMA), a finales de los años noventa del siglo pasado hasta que se creó el Instituto Catalán de Arqueología Clásica (ICAC).

Cortés fue Titular de Universidad desde 1985 hasta a su jubilación, el año 2007, y a partir de entonces fue profesor emérito de la URV hasta el 2013, una distinción que se otorga al profesorado que ha prestado servicios destacados a la Universidad y que permite seguir colaborando en actividades específicas de docencia, investigación y transferencia.