J.A. Catalán: «Durante el eclipse los pájaros dejarán de cantar y volar y el resto de animales estarán desconcertados»

Este eclipse está generando mucha expectación. ¿Está justificada?

«Absolutamente. Los eclipses de sol son, probablemente, el espectáculo más impresionante que nos regala la naturaleza. Tienes que vivir uno al menos una vez a la vida para entender qué significa realmente. Es una experiencia muy emocional: se desatan sentimientos, es conmovedor. Y, en este caso, tenemos mucha suerte. En Tarragona nos ha tocado la lotería».

¿Por qué lo dices?

«Porque tendremos un eclipse total de sol fácilmente visible. Y eso no es nada habitual. Cada año hay, aproximadamente, dos eclipses totales de sol, pero la franja desde donde se pueden observar –el cono de sombra– es muy estrecho, de unos 200 o 250 kilómetros de anchura, y a menudo pasa por zonas poco accesibles: océanos, desiertos, la Antártida... Cuando, en cambio, atraviesa zonas pobladas y con buenas infraestructuras, se convierte en un fenómeno de masas. Eso es exactamente lo que pasará el 12 de agosto».

Ya lo hemos visto en otros lugares.

«Exacto. En los Estados Unidos, los eclipses del 2017 y del 2024 tuvieron un impacto científico, social y turístico impresionante. Aquí pasará lo mismo. Pensamos que el Estado español es el segundo destino turístico del mundo, y Tarragona, con marcas como la Costa Daurada y las Terres de l'Ebre, es una zona turística de primer nivel. Y el 12 de agosto es temporada alta».

Se habla de millones de visitantes.

«Las previsiones apuntan a unos 10 millones de visitantes adicionales en el Estado español sólo por el eclipse. Se repartirán a lo largo de toda la franja de totalidad: Asturias, Cantabria, Castilla y León, Aragón, sur de Cataluña, norte de la Comunidad Valenciana y Baleares. Y aquí, evidentemente, vendrán muchos. Barcelona queda fuera de la totalidad, así que mucha gente del área metropolitana también bajará hacia el sur».

¿Qué pasará el 12 de agosto?

«A pleno día, el disco de la Luna se desplazará hasta situarse exactamente delante del disco del Sol. Desde nuestra perspectiva habrá una alineación perfecta entre el Sol, la Luna y la Tierra. Durante unos instantes se hará de noche. Bajará la temperatura de manera clara, aparecerán las estrellas más brillantes, los pájaros dejarán de cantar y de volar, los animales se mostrarán desconcertados... y las personas también. Es un momento muy intenso, te sientes conectado con todo el mundo que lo está mirando al mismo tiempo. A menudo la gente llora. No se puede explicar con palabras, se tiene que vivir».

¿El hecho de que pase por la noche lo acondiciona?

«Sí, pero yo no lo veo como un inconveniente. El Sol estará bajo, y el único riesgo es que haya nubes bajas en el horizonte oeste. Ahora bien, la gran ventaja es que permitirá captar imágenes espectaculares: el horizonte, el paisaje, las personas, el Sol oculto... eso no lo puedes hacer cuando el eclipse es al mediodía. La totalidad será hacia las ocho y media de la noche, con el Sol todavía por encima del horizonte».

No se verá igual desde de todas partes.

«Exacto. Hay que tener una visión limpia hacia poniente, y eso no es posible desde cualquier punto. En medio de la Rambla de Tarragona, por ejemplo, los edificios lo impiden. Por lo tanto, cada uno tiene que empezar a pensar dónde quiere ir a verlo».

¿Cómo podemos saber si un lugar será bueno?

«El 29 de abril o cualquier día próximo, a las ocho y media de la noche, el Sol ocupará exactamente la misma posición en el cielo que el 12 de agosto. Si aquel día ves el Sol desde un lugar determinado, quiere decir que desde allí verás todo el eclipse».

¿Cuál será el momento clave?

«Justo antes de la totalidad hay mucha tensión. El último rayo de luz del Sol aparece como un flash instantáneo: es la última luz que pasa entre los valles y montañas de la Luna. Y de golpe, se hace de noche. En aquel momento nos podemos quitar las gafas y disfrutar del espectáculo. Además, aquella misma noche tendremos el máximo de las Perseidas sin Luna en el cielo, así que, si no hay nubes, será una noche espectacular».

Tienes una propuesta para Tarragona.

«Me gustaría pensar que la ciudad podría apagar las luces aquella noche y permitir que la gente salga a mirar el cielo. Sería un gesto potente, con valores de ecologismo, sostenibilidad y conexión con la naturaleza. Se ha hecho en pueblos como Falset o Prades, pero no conozco ninguna ciudad grande que lo haya hecho».